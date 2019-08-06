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Милевский рассказал о штрафах в "Динамо": отдал 50 тысяч долларов из-за Алиева

Милевский рассказал о штрафах в "Динамо": отдал 50 тысяч долларов из-за Алиева (3 новости)

«Футболист Артем Милевский сейчас выступает в брестском Динамо. Хотя с 2002 до 2013 года был игроком киевского Динамо. Там он…»

Форвард Артем Милевский рассказал о самом большом штрафе в карьере во времени выступлений за "Динамо".

По его словам, штрафы не были прописаны в контракте игрока. Их просто озвучивал президент клуба Игорь Суркис.

"У нас в Киеве была фраза" посидел на десятку ". Увидели тебя в ресторане - штраф." Десятка "была существенной суммой. Но я такой человек: если видели меня, пожалуйста, забирайте. Тем более это не самый мой большой штраф. когда я 50 тысяч долларов отдал. Саня Алиев "накосячил". ​​После бани куда- то поехали. Саня все не мог успокоиться. Мы договорились уже, но все равно пошли и сдали нас Суркису. А это произошло за два дня до матча. я за рулем был ", - рассказал Артем Милевский в интервью" Onliner "

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.08.19, 14:44 Форвард Артем Милевский сейчас выступает в брестском "Динамо". Хотя с 2002 по 2013 год был игроком киевского "Динамо". Именно там он получил самый большой штраф. По его словам, штрафы не были прописаны…
Прямий Прямий  ·  06.08.19, 15:10 Футболист Артем Милевский сейчас выступает в брестском "Динамо". Хотя с 2002 до 2013 года был игроком киевского "Динамо". Там он получил самый большой штраф. Об этом Артем Милевский рассказал в интервью…
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