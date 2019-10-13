Миллиард так миллиард: Кабмин принял решение по долгам перед шахтерами (4 новости) «Теперь решение остается за парламентом»

На погашение долга по заработной плате перед горняками будет выделен один миллиард гривен. Такое решение на заседании приняло правительство Украины, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на своей странице в Facebook поздно вечером в субботу, 12 октября.

По его словам, деньги будут выделены в рамках подготовленных изменений в государственный бюджет на 2019 год. Теперь документы с этими изменениями передадут на утверждение в Верховную Раду.

"Данная сумма (1 млрд гривен – ред.) предусмотрена в проекте закона Украины О внесении изменений в закон Украины О государственном бюджете Украины на 2019 год по бюджетной программе Реструктуризация угольной отрасли, который одобрило правительство. Ждем быстрых решений в парламенте", – отметил Оржель.

По данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, государство задолжало шахтерам ГП Первомайскуголь 135 млн гривен, а работникам ГП Лисичанскуголь – 120 млн гривен.

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Также на этой неделе в Луганской области началась забастовка горняков шахт Новодружеская и Горная ПАО Лисичанскуголь. Они требовали выплатить долги по зарплате.

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