Миллиард так миллиард: Кабмин принял решение по долгам перед шахтерами

На погашение долга по заработной плате перед горняками будет выделен один миллиард гривен. Такое решение на заседании приняло правительство Украины, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на своей странице в Facebook поздно вечером в субботу, 12 октября.
По его словам, деньги будут выделены в рамках подготовленных изменений в государственный бюджет на 2019 год. Теперь документы с этими изменениями передадут на утверждение в Верховную Раду.
"Данная сумма (1 млрд гривен – ред.) предусмотрена в проекте закона Украины О внесении изменений в закон Украины О государственном бюджете Украины на 2019 год по бюджетной программе Реструктуризация угольной отрасли, который одобрило правительство. Ждем быстрых решений в парламенте", – отметил Оржель.
По данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, государство задолжало шахтерам ГП Первомайскуголь 135 млн гривен, а работникам ГП Лисичанскуголь – 120 млн гривен.
Также на этой неделе в Луганской области началась забастовка горняков шахт Новодружеская и Горная ПАО Лисичанскуголь. Они требовали выплатить долги по зарплате.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet