Милованов о своей зарплате в министерстве: Неприемлемо маленькая

Министерская зарплата должна стартовать с 5 тысяч долларов. Такое мнение выразил глава Минэкономики Тимофей Милованов, пишет Liga.net. "Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", – сказал он. На вопрос, какую зарплату должен получать топ-руководитель в Минэкономики, Милованов ответил: "Министр – от 5 до 10 000 долларов". Милованов также рассказал, что работает каждый день, обычно с девяти или восьми утра. Рабочий день заканчивается не ранее десяти вечера, иногда – в час ночи. А последние две недели пытается так планировать свой график, чтобы по пятницам и субботам не было встреч. Как ранее сообщал Фокус: Тимофей Милованов получает в месяц около 31 тыс. грн. Он опубликовал в Facebook скриншоты, подтверждающие величину зарплат и премий, которые он получил за три месяца работы в министерстве. В целом за это время министр получил 93 тыс. грн. Заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в сентябре составила 62 тыс. грн "грязными " и 50 тыс. - "чистыми". Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в сентябре заработал 132 тыс. грн. Зарплата главы Офиса президента Андрея Богдана за август составила 40 тыс. грн. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что некоторые министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

Обновлено в 15:02 По словам министра экономики, его зарплата должна составлять от 5 до 10 тысяч долларов.

Обновлено в 15:50 Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в очередной раз пожаловался на низкий уровень своей зарплаты. Как подчеркнул он в интервью Liga.net, зарплата главы...