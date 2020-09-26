  1. Главная
  2. Новости
  3. Минай - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 16:12
· Премьер-Лига · Чемпионат Украины · Встреча · Матч · Онлайн
Минай - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Минай - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ (6 новостей)

«Смотрите лучшие моменты матча 4-го тура чемпионата Украины»

В субботу, 26 сентября, 4-й тур чемпионата Украины откроет поединок киевского «Динамо» и дебютанта Премьер-лиги «Миная». По просьбе столичного клуба встреча состоится на НСК «Олимпийский», хоть "бело-синие" и считаются гостями. А вот матч второго круга, в котором "Динамо" будет номинальным хозяином, пройдет на Закарпатье. Начало поединка в 14:00. Наш сайт проведет мультимедийную онлайн-трансляцию с фото, видео и комментариями ключевых моментов поединка.

МИНАЙ - ДИНАМО

После трех туров нового сезона украинской Премьер-лиги "Динамо" занимает второе место с двумя победами и одной ничьей. Тогда как новичок УПЛ "Минай" успел провести только матча, в которых добыл одну победу и потерпел поражение 0:3 от "Олимпика".

INSTAGRAM

Многие специалисты сходятся во мнении, что после непростой победы в квалификации Лиги чемпионов над "Гентом" Мирча Луческу даст отдохнуть своим лидером. Тем более уже 29 сентября ответный матч в Киеве.

Говорят, что Мирча Луческу простыл под д...

Обновлено в 14:52 Сергея Деревянченко в третий раз в карьере попробует стать чемпионом мира по боксу.

Обновлено в 16:12 Смотрите лучшие моменты матча 4-го тура чемпионата Украины

ФОТО К НОВОСТИ: «Минай - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ»
Фото "Минай" – "Динамо": онлайн стартового матча 4-го тура чемпионата Украины
Фото Минай - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
Фото "Минай" – "Динамо": где и когда смотреть матч чемпионата Украины
Фото Деревянченко - Чарло: где и когда смотреть чемпионский бой
Фото Минай – Динамо. Видео голов и обзор матча
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  26.09.20, 11:42 Сегодня, 26 сентября, матчем Минай - Динамо стартует четвертый тур чемпионата Украины по футболу 2020/21.
Новый Регион Новый Регион  ·  26.09.20, 11:42 Несмотря на статус гостей, киевляне примут дебютанта УПЛ на НСК «Олимпийский» В субботу, 26 сентября, 4-й тур чемпионата Украины откроет поединок киевского «Динамо» и дебютанта
Телеграф Телеграф  ·  26.09.20, 14:52 Сергея Деревянченко в третий раз в карьере попробует стать чемпионом мира по боксу.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  26.09.20, 16:12 Смотрите лучшие моменты матча 4-го тура чемпионата Украины
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На марше протеста в Минске задержали журналисток

На марше протеста в Минске задержали журналисток
Дело Шеремета. Фигурант расследования издания &quot;Заборона&quot; Зотов заявил, что ему угрожали подчиненные Матиоса

Дело Шеремета. Фигурант расследования издания "Заборона" Зотов заявил, что ему…
Путин рассказал, что экономическая ситуация в России обрела стабильность

Путин рассказал, что экономическая ситуация в России обрела стабильность
Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Десна – Рух. Текстовая трансляция матча

Десна – Рух. Текстовая трансляция матча
МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка

МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка
Аталанта снова в деле. Команда забила 4 гола, Малиновский вышел на замену

Аталанта снова в деле. Команда забила 4 гола, Малиновский вышел…
Участников несанкционированной акции задерживают в Минске

Участников несанкционированной акции задерживают в Минске
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.