Минай - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

В субботу, 26 сентября, 4-й тур чемпионата Украины откроет поединок киевского «Динамо» и дебютанта Премьер-лиги «Миная». По просьбе столичного клуба встреча состоится на НСК «Олимпийский», хоть "бело-синие" и считаются гостями. А вот матч второго круга, в котором "Динамо" будет номинальным хозяином, пройдет на Закарпатье. Начало поединка в 14:00. Наш сайт проведет мультимедийную онлайн-трансляцию с фото, видео и комментариями ключевых моментов поединка.

МИНАЙ - ДИНАМО

После трех туров нового сезона украинской Премьер-лиги "Динамо" занимает второе место с двумя победами и одной ничьей. Тогда как новичок УПЛ "Минай" успел провести только матча, в которых добыл одну победу и потерпел поражение 0:3 от "Олимпика".

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