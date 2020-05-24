Минэкоэнерго предлагает отменить льготные 100 кВт-часов для населения, чтобы платить "зеленым" (3 новости) «И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец инициировала отмену льготного тарифа на электроэнергию за первые 100 кВт-часов для…»

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец инициировала отмену льготного тарифа на электроэнергию за первые 100 кВт-часов для населения с 1 октября 2020 года, чтобы обеспечить оплату "зеленого тарифа" производителям солнечных и ветровых электростанций.

Об том сообщил Бизнес Цензор со ссылкой на свои источники в Минэкоэнерго и проект Меморандума о взаимопонимании с инвесторами солнечных и ветровых электростанций, который оказался в распоряжении редакции.

Согласно проекту меморандума, от отмены льготного тарифа для населения с 1.10.2020 Минэкоэнерго рассчитывало дополнительно собрать с населения на энергорынок 3,1 млрд. грн. В годовом исчислении населения должно было бы заплатить 11,6 млрд. грн. Таким решением Минэнерго фактически предлагает собрать с населения средства, необходимые для оплаты зеленым. Кроме того, дополнительные затраты предполагается переложить на промышленность и поднять тариф Укрэнерго.

По информации Бизнес Цензора, проект меморандума был представлен президенту Владимиру Зеленскому, однако он отказался его утвердить.

Фактически это означает, что Минэнерго не смогло договориться с производителями "зеленой" электроэнергии об условиях, позволяющих преодолеть кризис в энергетике. Новый проект меморандума не соответствует изначальным обещаниям Минэнерго и предполагает - для производителей солнечной электроэнергии снижение тарифа на 15% (вместо 25%), а для производителей ветровой электроэнергии на 7,5% (вместо 12,5%)