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Минэкономики может пересмотреть прогноз курса гривни к доллару

Минэкономики может пересмотреть прогноз курса гривни к доллару (4 новости)

«Тимофей Милованов заявил, что курс гривны в бюджете-2020 пересмотрят»

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует пересмотреть макропрогноз на 2020 год, в котором курс гривны к доллару сейчас зафиксирован на уровне 27 грн/доллар. Об этом сказал заместитель министра Сергей Николайчук во время совещания в Харькове 21 декабря.

Как отметил Николайчук, позитивом для курса являются договоренности о продлении транзита российского газа после 2020 года.

"Это дает все основания, чтобы мы могли в следующем году, в последующие годы получить более крепкий обменный курс. В наши прогнозы, в правительственные прогнозы мы закладываем некоторую девальвацию обменного курса до 26, до 27 гривен за доллар на ближайшие два-три года", - сказал он.

По его словам, с учетом подписания соглашений по газу и того, что происходит на валютном рынке в последние два-три месяца, Минэкономики может пересмотреть макропрогноз.

Нацбанк продолжает укреплять курс гривны
Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

"Мы имеем все основания, что курс будет боль крепким. В целом курс будет очень сильно зависеть от того, что будет происходить с экономикой. Если у нас экономика будет расти высокими темпами, это приведет к тому, что курс будет продолжать укрепляться", - сказал Николайчук.

Презетаціі планів та досягнень міністерства економіки. На Турбоатомі.

Опубліковано Тимофеєм Миловановим Субота, 21 грудня 2019 р.

Отметим, в октябре 2019 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины изменило макропрогноз на 2020 год, заложив в нем курс на уровне 27 грн/доллар (ранее прогноз был 28,2 грн/доллар).

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что курс доллара в следующем году вряд ли упадет до уровня 20 гривен.

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Фото Минэкономики может пересмотреть прогноз курса гривни к доллару
Фото Прогноз по курсу гривны будет пересмотрен
Фото Минэкономики планирует пересмотреть прогноз курса гривны к доллару
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