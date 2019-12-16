  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Минэкономики планирует забрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей
Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:12
Минэкономики планирует забрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей

Минэкономики планирует забрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей (6 новостей)

«Минэкономики планирует отобрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей и передать его органам власти»

Минэкономики планирует отобрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей и передать его органам местной власти. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Мы объявили первую волну конкурсов на руководителей областных управлений Госгеокадастра. Почему это важно? Госгеокадастр регистрирует и распоряжается землей. Те, кто сталкивались с этим органом власти на местах, знают насколько он коррумпирован. Земля выделяется или не выделяется в зависимости от взяток и политических связей. Это должно измениться", - отметил Милованов.

По его словам, был назначен новый руководитель центрального офиса через прозрачный конкурс, отстранены все руководители и заместители региональных управлений, запущена аудит-проверка центрального и всех региональных управлений и открываются конкурсы на руководителей региональных отделений.

Грета Тунберг возвращается с климатического саммита — Ее фото вызвало…
Грета Тунберг возвращается с климатического саммита — Ее фото вызвало…

"Но системно побороть коррупцию в кадастре можно только через уничтожение источника коррупции - права распоряжаться землей. Это право будет передано местной власти. Соответствующий законопроект в работе. Таким образом, кадастр превратится просто в реестр, а не распорядительный орган", - написал Милованов.

Обновлено в 14:12 Минэкономики планирует отобрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей и передать его органам местной власти. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook. "Мы объявили первую волну конкурсов на руководителей областных управлений Госгеокадастра. Почему это важно? Госгеокадастр регистрирует и распоряжается землей. Те, кто сталкивались с этим органом власти на местах, знают, насколько он коррумпирован. Земля выделяется или не выделяется в зависимости от взяток и политических связей. Это должно измениться", - отметил Милованов. По его словам, был назначен новый руководитель центрального офиса через прозрачный конкурс, отстранены все руководители и заместители региональных управлений, запущена аудит-проверка центрального и всех региональных управлений и открываются конкурсы на руководителей региональных отделений. "Но системно побороть коррупцию в кадастре можно только через уничтожение источника коррупции - права распоряжаться землей. Это право будет передано местной власти. Соответствующий законопроект в работе. Таким образом, кадастр превратится просто в реестр, а не распорядительный орган", - написал Милованов. Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что с вероятностью в 70% что в этот четверг, Верховная Рада приступит к рассмотрению вопроса о рынке земли.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  16.12.19, 09:50 Минэкономики планирует отобрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей и передать его органам власти. Об этом сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.12.19, 10:39 Минэкономики планирует отобрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей и передать его органам власти
Finance Finance  ·  16.12.19, 10:51 Минэкономики планирует отобрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей и передать его органам власти. Об этом сообщил в FACEBOOK министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  16.12.19, 14:12 Минэкономики планирует отобрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей и передать его органам местной власти. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Обыски у Антина Мухарского: В полиции сообщили подробности дела

Обыски у Антина Мухарского: В полиции сообщили подробности дела
«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса – МИД

«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса –…
Шокин был дважды отправлен и едва не умер – Джулиани

Шокин был дважды отправлен и едва не умер – Джулиани
Минэкономики планирует забрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей

Минэкономики планирует забрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей
Новым послом Украины в США станет Ельченко

Новым послом Украины в США станет Ельченко
Дубилет нанял частную охрану, отказавшись от услуг ГСО

Дубилет нанял частную охрану, отказавшись от услуг ГСО
Конкурсная комиссия выбрала нового главу НАПК

Конкурсная комиссия выбрала нового главу НАПК
&quot;Квартал 95&quot; спел Зеленскому о посадках

"Квартал 95" спел Зеленскому о посадках
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Києві з карнавалом та концертом засвітиться головна новорічна ялинка країни (програма)

У Києві з карнавалом та концертом засвітиться головна новорічна ялинка…
Тристоронні переговори тривають, жодних домовленостей із Росією ще немає, - Нафтогаз

Тристоронні переговори тривають, жодних домовленостей із Росією ще немає, -…
Адвокати Бахматюка: Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії

Адвокати Бахматюка: Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ…
Чи треба УПЦ МП перейменовуватися? Верховний суд ухвалив скандальне рішення на річницю Помісної церкви

Чи треба УПЦ МП перейменовуватися? Верховний суд ухвалив скандальне рішення…
Быстрый тест который поможет понять какие трудности из-за прошлого испытывает человек

Быстрый тест который поможет понять какие трудности из-за прошлого испытывает…
Alyosha получила престижную всеукраинскую премию

Alyosha получила престижную всеукраинскую премию
Марина Порошенко написала заявление о прекращении полномочий председателя УКФ

Марина Порошенко написала заявление о прекращении полномочий председателя УКФ
Дело Шеремета: Адвокат утверждает, что Кузьменко не была знакома с фигурантами дела на момент убийства

Дело Шеремета: Адвокат утверждает, что Кузьменко не была знакома с…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.