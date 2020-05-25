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Минэнерго собирается отменить льготный тариф на электричество

Минэнерго собирается отменить льготный тариф на электричество (3 новости)

«В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды собираются отменить льготный тариф за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68…»

Министерство энергетики и защиты окружающей среды хочет отменить льготный тариф для населения за первые 100 кВт⋅часов, чтобы обеспечить оплату "зеленого тарифа" производителям солнечных и ветровых электростанций. Отмену льгот с 1 октября 2020 года инициировала и. о. министра энергетики Ольга Буславец, передает портал "Бизнес Цензор".

Отмену льготного тарифа предусматривает проект Меморандума о взаимопонимании с инвесторами солнечных и ветровых электростанций, который оказался в распоряжении редакции.

Согласно проекту меморандума, от отмены льготного тарифа для населения с 1.10.2020 Минэкоэнерго рассчитывало дополнительно собрать с населения на энергорынок 3,1 млрд грн. В годовом исчислении населения должно было бы заплатить 11,6 млрд грн. Таким решением Минэнерго фактически предлагает собрать с населения средства, необходимые для оплаты "зеленым". Кроме того, дополнительные затраты предполагается переложить на промышленность и поднять тариф "Укрэнерго".

По информации источника, проект меморандума был представлен президенту Владимиру Зеленскому, однако он отказался его утвердить.

О том, что тарифы на электроэнергию для украинского населения не изменятся ранее заявляла и. о. главы Министерства энергетики Украины Ольга Буславец: "Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население".

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Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 12:18 ...
5692.com.ua 5692.com.ua  ·  25.05.20, 13:31 В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды собираются отменить льготный тариф за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года. Об этом говорится в презентации меморандума с…
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