Минфин обжалует решение суда по "ПриватБанку"

Министерство финансов Украины планирует подать апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева о незаконности национализации Приватбанка. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметили в пресс-службе, решение о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан.

"Приняв вынужденное решение о национализации и рекапитализации ПриватБанка, государство вложило в этот банк 155,3 млрд гривен. Это был сложный, но необходимый шаг для обеспечения стабильности банковской системы и экономики в целом. И сейчас наша задача - защитить инвестицию государства, вклад каждого украинца", - подчеркнули в Минфине.

Благовещение Пресвятой Богородицы: запрещается работать и зажигать огонь…

Обновлено в 16:25 Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме для сохранения банковской тайны.

Обновлено в 17:22 На публикацию полного текста постановления суду отведено десять дней.