  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Минфин обжалует решение суда по "ПриватБанку"
Экономика и финансы
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 17:22
· Город · Приватбанк · Минфин · Пресс-служба · Финансы
Минфин обжалует решение суда по "ПриватБанку"

Минфин обжалует решение суда по "ПриватБанку" (12 новостей)

«Там считают такое решение провалом реформы»

Министерство финансов Украины планирует подать апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева о незаконности национализации Приватбанка. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметили в пресс-службе, решение о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан.

"Приняв вынужденное решение о национализации и рекапитализации ПриватБанка, государство вложило в этот банк 155,3 млрд гривен. Это был сложный, но необходимый шаг для обеспечения стабильности банковской системы и экономики в целом. И сейчас наша задача - защитить инвестицию государства, вклад каждого украинца", - подчеркнули в Минфине.

Благовещение Пресвятой Богородицы: запрещается работать и зажигать огонь…
Благовещение Пресвятой Богородицы: запрещается работать и зажигать огонь…

Обновлено в 16:25 Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме для сохранения банковской тайны.

Обновлено в 17:22 На публикацию полного текста постановления суду отведено десять дней.

ФОТО К НОВОСТИ: «Минфин обжалует решение суда по "ПриватБанку"»
Фото Минфин намерен защитить миллиарды, вложенные в ПриватБанк
Фото Минфин обжалует решение суда по "ПриватБанку"
Фото Решение суда о национализации Приватбанка - появилась первая реакция НБУ
Фото Минфин подаст апелляцию на решение суда о признании незаконной национализации «ПриватБанка»
Фото Минфин подаст апелляцию на решение суда об отмене национализации «ПриватБанка»
Фото Минфин готовит апелляцию на решение суда об отмене национализации Приватбанка
Фото "Судебная реформа Порошенко в действии": у Зеленского прокомментировали решение суда об отмене национализации "Приватбанка"
Фото Коллегия судей огласит полный текст решения об отмене национализации "ПриватБанка" в течение десяти дней
Фото Отменено решение о национализации "ПриватБанка". Реакция властей и предупреждение об угрозах
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комментарии Комментарии  ·  18.04.19, 14:52 В ведомстве назвали сумму государственных вложений в ПриватБанк Министерство финансов Украины планирует подать апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева о незаконности национализации…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  18.04.19, 14:54 В НБУ заявили, что готовят апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым по иску Игоря Коломойского была отменена национализация Приватбанка...
Униан Униан  ·  18.04.19, 15:19 В Минфине подчеркнули, что решение о выведении неплатежеспособного «ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством…
Униан Униан  ·  18.04.19, 15:19 В Минфине подчеркнули, что решение о выведении неплатежеспособного «ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.04.19, 15:34 Министерство финансов Украины готовится к подаче апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда Киева о признании незаконного выведения неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.04.19, 15:34 Министерство финансов Украины готовится к подаче апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда Киева о признании незаконного выведения неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.04.19, 15:45 Министерство финансов готовит апелляцию на решение суда об отмене национализации Приватбанка. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини. 18 апреля 2019 года Окружной административный…
Хвиля Хвиля  ·  18.04.19, 15:57 В Министерстве финансов готовятся к апелляции на решение суда о незаконной национализации ПриватБанка. Об этом... Сообщение Минфин подает апелляцию на решение суда по ПриватБанку появились сначала на…
ТСН ТСН  ·  18.04.19, 16:09 Там считают такое решение провалом реформы.
Униан Униан  ·  18.04.19, 16:25 Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме для сохранения банковской тайны.
ТСН ТСН  ·  18.04.19, 17:22 На публикацию полного текста постановления суду отведено десять дней.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Украинский бизнес создал парадокс: он получил кредитный рейтинг выше, чем государство, - эксперт

Украинский бизнес создал парадокс: он получил кредитный рейтинг выше, чем…
Россия вводит спецразрешения на продажу Украине нефти и угля

Россия вводит спецразрешения на продажу Украине нефти и угля
Минфин обжалует решение суда по &quot;ПриватБанку&quot;

Минфин обжалует решение суда по "ПриватБанку"
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину

Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
Нацбанк незначительно укрепил курс гривны

Нацбанк незначительно укрепил курс гривны
Почем будет газ: &quot;Нафтогаз&quot; просит Кабмин «подправить» документы, чтобы снизить цены для населения

Почем будет газ: "Нафтогаз" просит Кабмин «подправить» документы, чтобы снизить…
Гройсман поставил «Нафтогазу» ультиматум по цене на газ

Гройсман поставил «Нафтогазу» ультиматум по цене на газ
Курс доллара порадовал украинцев

Курс доллара порадовал украинцев
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борис Колесников наградил школьников Донбасса поездкой в Диснейленд

Борис Колесников наградил школьников Донбасса поездкой в Диснейленд
Национализацию ПриватБанка признали незаконной: в США встали на сторону НБУ

Национализацию ПриватБанка признали незаконной: в США встали на сторону НБУ
ЦИК перенесла время теледебатов на &quot;Общественном&quot;

ЦИК перенесла время теледебатов на "Общественном"
«Копейка» протаранила скутериста в Мелитополе

«Копейка» протаранила скутериста в Мелитополе
Мошенники продали на 7 млн ​​грн несуществующих автомобилей

Мошенники продали на 7 млн ​​грн несуществующих автомобилей
В “ПриватБанке” рассказали, как будут работать после решения суда об отмене национализации

В “ПриватБанке” рассказали, как будут работать после решения суда об…
DCH Steel входящая в групу Ярославского дала старт масштабной модернизации рудника «Сухая Балка»

DCH Steel входящая в групу Ярославского дала старт масштабной модернизации…
Минздрав: Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе &quot;скорой&quot; и истории трансформации здравоохранения

Минздрав: Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе "скорой" и истории трансформации…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.