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Минирование Одесского аэропорта: мужчина в куртке с надписью "Совесть" ворвался в терминал

Минирование Одесского аэропорта: мужчина в куртке с надписью "Совесть" ворвался в терминал (6 новостей)

«Злоумышленник в куртке с надписью «Совесть» ворвался на территорию аэропорта на микроавтобусе»

Международный аэропорт «Одесса» эвакуировали из-за мужчины в балаклаве, который ворвался на территорию аэропорта и заявил о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Думская». По данным местной полиции, весь персонал аэропорта «Одесса» и его пассажиры были эвакуированы после того, как неизвестный мужчина, одетый в балаклаву, сломал шлагбаум и ворвался на территорию аэропорта. Позже неизвестный злоумышленник заявил, что аэропорт заминирован. «Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине „Совесть“ и начал кричать, что аэропорт заминирован», — рассказали в полиции. Отмечается, что нарушитель был задержан. Правоохранители и взрывотехники проверяют территорию и здания аэропорта «Одесса» на наличие взрывоопасных предметов.

Обновлено в 12:54 Он добавил, что мужчину задержали правоохранители. Пассажиров в терминале и персонал эвакуировали, а его проверяют взрывотехники. В результате были задержаны рейсы.

Обновлено в 13:50 По прибытию полиция обыскала аэропорт и автомобиль нарушителя порядка. Никаких взрывоопасных предметов или веществ не нашли, но в авто находилось пневматическое оружие.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главком Главком  ·  08.01.20, 11:04 Злоумышленник в куртке с надписью «Совесть» ворвался на территорию аэропорта на микроавтобусе
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.20, 11:23 Мужчина одет в куртку с надписью "Совесть" на спине. Одновременно в полицию поступило сообщение о минировании Одесского горсовета и здания СБУ.
Голос.UA Голос.UA  ·  08.01.20, 12:28 В среду, 8 января, в Одессе неизвестный на машине, сбив шлагбаум, прорвался на территорию аэропорта и заявил, что территория заминирована. О ЧП в Одессе в социальных сетях пишет экс-советник главы областной…
УНН УНН  ·  08.01.20, 12:54 "Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался к терминалу, в Балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" выкрикивая, что аэропорт заминирован", - написал Руслан Форостяк.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.20, 13:50 Сегодня, 8 января, мужчина с надписью "совесть" на куртке ворвался в Одесский аэропорт и требовал эвакуировать всех людей с его территории. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции на своей странице…
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