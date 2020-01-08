Минирование Одесского аэропорта: мужчина в куртке с надписью "Совесть" ворвался в терминал (6 новостей) «Злоумышленник в куртке с надписью «Совесть» ворвался на территорию аэропорта на микроавтобусе»

Международный аэропорт «Одесса» эвакуировали из-за мужчины в балаклаве, который ворвался на территорию аэропорта и заявил о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Думская». По данным местной полиции, весь персонал аэропорта «Одесса» и его пассажиры были эвакуированы после того, как неизвестный мужчина, одетый в балаклаву, сломал шлагбаум и ворвался на территорию аэропорта. Позже неизвестный злоумышленник заявил, что аэропорт заминирован. «Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине „Совесть“ и начал кричать, что аэропорт заминирован», — рассказали в полиции. Отмечается, что нарушитель был задержан. Правоохранители и взрывотехники проверяют территорию и здания аэропорта «Одесса» на наличие взрывоопасных предметов.

Обновлено в 12:54 Он добавил, что мужчину задержали правоохранители. Пассажиров в терминале и персонал эвакуировали, а его проверяют взрывотехники. В результате были задержаны рейсы.

Обновлено в 13:50 По прибытию полиция обыскала аэропорт и автомобиль нарушителя порядка. Никаких взрывоопасных предметов или веществ не нашли, но в авто находилось пневматическое оружие.