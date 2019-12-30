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Министр юстиции рассказал, в каком случае Украина может отозвать иски против РФ

Министр юстиции рассказал, в каком случае Украина может отозвать иски против РФ (3 новости)

«Однако по его словам, сейчас никаких предпосылок для таких действий нет»

Украина не планирует отзывать иски против России в международных судах. Об этом сообщил министр юститции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отозвать иски, – ред.) сейчас нет", - сказал министр.

В то же время он добавил, что может инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если увидит "какой-то позитив от этого".

"Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу", - сказал Малюська.

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На вопрос о том, планирует ли Украина подавать новые жалобы против РФ, Малюська ответил, что пока Минюст "сфокусирован на существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости".

Ранее суд в Гааге опубликовал ежегодный отчет о результатах предыдущих расследований, в частности по иску Украины против Российской Федерации.

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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  30.12.19, 11:21 Украина пока не планирует отзывать иски против России в международных судах
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.12.19, 11:58 Однако по его словам, сейчас никаких предпосылок для таких действий нет.
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