Министр юстиции заказал обед из Лукьяновского СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська решил проверить питания Лукьяновского следственного изолятора.
Он заказал себе обед из СИЗО. Об этом он написал в своем Facebook.
"Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе. Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали с общей сосуды" , - отметил Малюська.
На обед привезли борщ и кашу с мясом. Каша была "замечательная", а борщ - "не очень, долго такой я не буду", - сообщил Малюська.
"Планирую такую проверку периодически повторять. Чувствую, питание в СИЗО улучшится", - заявил министр.
Два законопроекты, чтобы разгрузить тюрьмы в период пандемии, подготовило Министерство юстиции для рассмотрения в парламенте. Новые законы касаются амнистии и точечного увольнения, рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська, передает "Общественное".