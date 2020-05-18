Министр юстиции заказал обед из Лукьяновского СИЗО (3 новости) «Министр юстиции Денис Малюська попросил привезти ему обед из Лукьяновского СИЗО, чтобы проверить чем кормят заключенных»

Министр юстиции Украины Денис Малюська решил проверить питания Лукьяновского следственного изолятора.

Он заказал себе обед из СИЗО. Об этом он написал в своем Facebook.

"Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе. Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали с общей сосуды" , - отметил Малюська.

На обед привезли борщ и кашу с мясом. Каша была "замечательная", а борщ - "не очень, долго такой я не буду", - сообщил Малюська.

"Планирую такую ​​проверку периодически повторять. Чувствую, питание в СИЗО улучшится", - заявил министр.

Два законопроекты, чтобы разгрузить тюрьмы в период пандемии, подготовило Министерство юстиции для рассмотрения в парламенте. Новые законы касаются амнистии и точечного увольнения, рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська, передает "Общественное".