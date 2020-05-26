Минреинтеграции начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало подготовку проекта Стратегии экономического восстановления Донбасса. К разработке привлекут несколько ведомств.
Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
Сообщается, что Стратегия экономического восстановления Донбасса разрабатывается для создания условий возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей пострадавших от российской агрессии территорий.
Также сообщается, что при министерстве создана межведомственная рабочая группа, в которую пригласили представителей Верховной рады, Офиса президента, СНБО, Национального банка и других учреждений и ведомств.