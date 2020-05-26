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Минреинтеграции начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса (4 новости) «Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса»

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало подготовку проекта Стратегии экономического восстановления Донбасса. К разработке привлекут несколько ведомств.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Сообщается, что Стратегия экономического восстановления Донбасса разрабатывается для создания условий возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей пострадавших от российской агрессии территорий.

Также сообщается, что при министерстве создана межведомственная рабочая группа, в которую пригласили представителей Верховной рады, Офиса президента, СНБО, Национального банка и других учреждений и ведомств.