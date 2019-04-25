Минск может полностью остановить нефтепровод "Дружба"

«Гомельтранснефть Дружба» (Беларусь) 26 апреля созывает в Минске экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке «Мозырь-Адамово» и угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов «Дружба». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Укртранснафты». Укртранснафта примет участие в собрании операторов «Дружбы». Во время встречи стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы. Отметим, «Укртранснафта» продолжает транзит российской нефти по южной ветке магистрального нефтепровода «Дружба» в Европу в стандартном режиме. 19 апреля 2019 ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщила АО «Укртранснафта» о поступлении с технологического участка магистрального нефтепровода АО «Транснефть — Дружба» (РФ) нефти с ухудшенными показателями качества. Белорусская сторона попросила РФ немедленно принять все необходимые меры для недопущения возможных убытков и других негативных последствий.