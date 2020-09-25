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УНН УНН · · Обновлено в 12:01
· Пенсия · Политика · Январь
Минсоцполитики разработало календарь повышения пенсий: чего ожидать с января

Минсоцполитики разработало календарь повышения пенсий: чего ожидать с января (4 новости)

«Марина Лазебна Министерство социальной политики разработали календарь повышения пенсий: с января 2021 года минимальная пенсия вырастет с 2100 грн до…»

Министерство социальной политики разработали календарь повышения пенсий: с января 2021 года минимальная пенсия вырастет с 2100 грн до 2400 грн. Об этом заявила в эфире Украинского радио руководительница министерства Марина Лазебна.

"Мы в министерстве сделали календарь повышения пенсий на 2021 год. И этот календарь начинается с января. В январе повышается минимальная зарплата, и есть стандарт, 40% от этой зарплаты, которая будет 6 тыс. грн, это стандарт минимальной пенсий для людей 65 лет при полном стаже. Вот мы уже знаем, что с января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн. Март - в марте мы делаем индексацию. Параметры индексации будут решаться в феврале", - сказала Лазебна.

По ее словам, Пенсионный фонд будет поддерживаться государственным бюджетом.

"На прошлой неделе правительство приняло программу повышения пенсий на 2021 год... Я хочу, чтобы эта программа была учтена в бюджете. Когда идет бюджетный процесс, людям надо объяснить, ч...

Обновлено в 12:01 Министерство социальной политики разработало график повышения пенсий в 2021 году. Об этом заявила министр Марина Лазебная в эфире Украинского радио. По ее словам, предлагается с 1 января 2021 года поднять минимальную пенсию с 2100 до 2400 грн, а с 1 марта провести ежегодную индексацию пенсий. "Параметры индексации мы будем определять в феврале", – уточнила Лазебная. Она отметила, что финансирование правительственной пенсионной программы будет учтено в государственном бюджете, поскольку средств Пенсионного фонда не хватает. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.09.20, 12:01   Министерство социальной политики разработало график повышения пенсий в 2021 году. Об этом заявила министр Марина Лазебная в эфире Украинского радио.      По ее словам, предлагается с 1 января 2021 года…
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