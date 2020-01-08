Минус 20 кг: в чем секрет экстремального похудения Адель

Британская певица Адель, которая ранее не отличалась хрупкостью, похудела почти на 20 килограммов. Своими стройными формами знаменитость похвасталась на карибском пляже, где она проводит каникулы с друзьями, пишет The Sun.
31-летней певице ради фигуры пришлось оказаться от сладкого, газированных напитков и сесть на диету Sirtfood, которая разрешает продукты, богатые антиоксидантом ресвератролом. Так, можно употреблять грецкие орехи, финики, яблоки, цитрусовые, гречку, чернику, клубнику, петрушку, рукколу. Позволяется красное вино и черный шоколад.
Также Адель, которая ранее утверждала, что ненавидит физические упражнения, занималась пилатесом.
Cмотрите фотогалерею: Певица Адель похудела на 20 килограммов
Ранее мы писали, что Адель развелась с мужем, с которым прожила восемь лет. У пары есть общий шестилетний сын.
Также сообщалось, что Адель закрутила роман с известным рэпером.
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