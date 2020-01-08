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Минус 20 кг: в чем секрет экстремального похудения Адель (4 новости) «Похудение Адель вызвало в сети настоящий фурор: известная пышными формами певица похудела более чем на 20 кг. После публикации впечатляющих…»

Британская певица Адель, которая ранее не отличалась хрупкостью, похудела почти на 20 килограммов. Своими стройными формами знаменитость похвасталась на карибском пляже, где она проводит каникулы с друзьями, пишет The Sun.

31-летней певице ради фигуры пришлось оказаться от сладкого, газированных напитков и сесть на диету Sirtfood, которая разрешает продукты, богатые антиоксидантом ресвератролом. Так, можно употреблять грецкие орехи, финики, яблоки, цитрусовые, гречку, чернику, клубнику, петрушку, рукколу. Позволяется красное вино и черный шоколад.

Также Адель, которая ранее утверждала, что ненавидит физические упражнения, занималась пилатесом.

Cмотрите фотогалерею: Певица Адель похудела на 20 килограммов

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Ранее мы писали, что Адель развелась с мужем, с которым прожила восемь лет. У пары есть общий шестилетний сын.

Также сообщалось, что Адель закрутила роман с известным рэпером.

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