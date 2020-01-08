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Минус 20 кг: в чем секрет экстремального похудения Адель

Минус 20 кг: в чем секрет экстремального похудения Адель (4 новости)

«Похудение Адель вызвало в сети настоящий фурор: известная пышными формами певица похудела более чем на 20 кг. После публикации впечатляющих…»

Британская певица Адель, которая ранее не отличалась хрупкостью, похудела почти на 20 килограммов. Своими стройными формами знаменитость похвасталась на карибском пляже, где она проводит каникулы с друзьями, пишет The Sun.

31-летней певице ради фигуры пришлось оказаться от сладкого, газированных напитков и сесть на диету Sirtfood, которая разрешает продукты, богатые антиоксидантом ресвератролом. Так, можно употреблять грецкие орехи, финики, яблоки, цитрусовые, гречку, чернику, клубнику, петрушку, рукколу. Позволяется красное вино и черный шоколад.

Также Адель, которая ранее утверждала, что ненавидит физические упражнения, занималась пилатесом.

Cмотрите фотогалерею: Певица Адель похудела на 20 килограммов

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Ранее мы писали, что Адель развелась с мужем, с которым прожила восемь лет. У пары есть общий шестилетний сын.

Также сообщалось, что Адель закрутила роман с известным рэпером. 

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ФОТО К НОВОСТИ: «Минус 20 кг: в чем секрет экстремального похудения Адель»
Фото Певица Адель похудела на 20 килограммов
Фото Минус 20 кг: в чем секрет экстремального похудения Адель
Фото Стало известно, как певице Адель удалось похудеть на 20 килограммов  
Фото В сети обсуждают резкое похудение Адель: как певица сбросила больше 20 кг/Поклонникам не терпится узнать секрет похудения 31-летней певицы
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Голос.UA Голос.UA  ·  08.01.20, 15:20 Британская певица Адель, которая ранее не отличалась хрупкостью, похудела почти на 20 килограммов. Своими стройными формами знаменитость похвасталась на карибском пляже, где она проводит каникулы с друзьями.…
Апостроф Апостроф  ·  08.01.20, 17:43 Похудение Адель вызвало в сети настоящий фурор: известная пышными формами певица похудела более чем на 20 кг. После публикации впечатляющих фото Адель на пляже зарубежные СМИ и поклонники строят теории…
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