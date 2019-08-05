Минус 700 домов и 1800 жителей: во что превратили Широкино - фото (4 новости) «Самый разрушенный населенный пункт в Донецкой области находится в 15 километрах от Мариуполя - это поселок Широкино»

Село Широкино в 15 км к востоку от Мариуполя - наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны. Когда-то это был курорт с собственным пивзаводом и мебельным цех. Там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Вследствие "братской любви" и многочисленных обстрелов из тяжелой артиллерии и минометов уничтожено почти все в деревне.

Все без исключения дома - руины, не пригодные к жизни. Разрушенные многочисленные санатории, детские лагеря, сельский совет, школу, дом культуры и другие важные объекты инфраструктуры. Все поросло травой и кустарниками, в гаражах и на улицах стоят сгоревшие автомобили, вблизи домов лежат детские игрушки и повсюду обломки снарядов. Из церкви российские мародеры вывезли все имущество.

О бывшем расцвете поселка напоминают и разгромленные базы отдыха. Само же побережья сплошь заминировано на случай атаки с моря.

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Благодаря героизму украинских военных, в частности морских пехотинцев, Широкино освободили от противника в 2016 году. Сейчас оно под полным контролем ВСУ. Последние местные жители покинули его еще в начале 2016-го. С тех пор им блуждают только украинские бойцы.

Позиции российско-оккупационных войск в настоящее время проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в деревне.

"Деревня полностью заминирована российскими оккупантами, коегде до сих пор во дворах бывших жителей лежат неразорвавшиеся снаряды и мины. Внутрь жилых домов заходить строго запрещено, не исключено, что там враг оставил минно-взрывные ловушки. Можно спокойно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельных местах, где точно мы знаем, что нет никакой опасности", - говорит морпех Даниил, он защищает подступы к окраинам оккупированной РФ деревни Саханка.

В сети показали свежие фото оккупированного Донецка. На улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения.