Минветеранов готово оказать весь спектр правовой помощи подозреваемым в деле Шеремета (7 новостей) «Минветеранов готово оказать подозреваемым весь спектр правовой помощи»

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в связи с арестом подозреваемых в убийстве Павла Шеремета готово оказать им весь спектр правовой помощи. Об этом у себя Facebook сообщила глава ведомства Оксана Коляда.

"Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - отметила Коляда.

По ее словам, Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам.

"Прежде всего, обвиняемых Влада и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугар - знаю лично. Все они - признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении", - отметила Коляда.

Она считает, что публичность процесса большим плюсом потому, что все заинтересованные стороны могут следить за ходом и давать свою оценку, принимать соответствующие меры.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось эта дело - проигрывает государство, прежде всего, репутационно. Хочу напомнить о принципах верховенства права и презумпции невиновности. Степень вины каждого из обвиняемых определит только суд", - убеждена Коляда.

Министр подчеркнула, что, учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы должен быть абсолютно убедительным.

"Для всех. В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы", - отметила Коляда.

20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.

Подозрения объявлены бойцу ССО и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив, по версии силовиков, - "дестабилизация ситуации" в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

13 декабря Кузьменко арестовали на два месяца, Антоненко - до 8 февраля 2020 года.

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Обновлено в 13:59 Она отметила, что публичность процесса является большим плюсом, так как все заинтересованные стороны могут следить за ходом и давать свою оценку, принимать соответствующие меры.

Обновлено в 14:34 В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины готовы предоставить весь спект правовой помощи обвиняемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом написала глава министерства Оксана Коляда на своей странице в Facebook. “По делу Павла Шеремета. Прежде всего, обвиняемых Влада и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь — знаю лично. Все