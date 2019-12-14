  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Минветеранов готово оказать весь спектр правовой помощи подозреваемым в деле Шеремета
Общество
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 14:34
· Оккупированная территория · Арест · Ветераны
Минветеранов готово оказать весь спектр правовой помощи подозреваемым в деле Шеремета

Минветеранов готово оказать весь спектр правовой помощи подозреваемым в деле Шеремета (7 новостей)

«Минветеранов готово оказать подозреваемым весь спектр правовой помощи»

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в связи с арестом подозреваемых в убийстве Павла Шеремета готово оказать им весь спектр правовой помощи. Об этом у себя Facebook сообщила глава ведомства Оксана Коляда.

 "Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - отметила Коляда.

По ее словам, Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам.

"Прежде всего, обвиняемых Влада и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугар - знаю лично. Все они - признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении", - отметила Коляда.

Она считает, что публичность процесса большим плюсом потому, что все заинтересованные стороны могут следить за ходом и давать свою оценку, принимать соответствующие меры.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось эта дело - проигрывает государство, прежде всего, репутационно. Хочу напомнить о принципах верховенства права и презумпции невиновности. Степень вины каждого из обвиняемых определит только суд", - убеждена Коляда.

Министр подчеркнула, что, учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы должен быть абсолютно убедительным.

"Для всех. В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы", - отметила Коляда.

20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.

Подозрения объявлены бойцу ССО и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. 

По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив, по версии силовиков, - "дестабилизация ситуации" в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

13 декабря Кузьменко арестовали на два месяца, Антоненко - до 8 февраля 2020 года.

Аваков: Для поиска заказчиков убийства Шеремета нам нужна

Обновлено в 13:59 Она отметила, что публичность процесса является большим плюсом, так как все заинтересованные стороны могут следить за ходом и давать свою оценку, принимать соответствующие меры.

Обновлено в 14:34 В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины готовы предоставить весь спект правовой помощи обвиняемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом написала глава министерства Оксана Коляда на своей странице в Facebook. “По делу Павла Шеремета. Прежде всего, обвиняемых Влада и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь — знаю лично. Все

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Подробности Подробности  ·  14.12.19, 12:03 Минветеранов готово оказать подозреваемым весь спектр правовой помощи
Канал 112 Канал 112  ·  14.12.19, 12:34 Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в связи с арестом подозреваемых в убийстве Павла Шеремета готово оказать им весь спектр правовой помощи.…
ForUm ForUm  ·  14.12.19, 12:40 Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в связи с арестом подозреваемых в убийстве Павла Шеремета готово оказать им весь спектр правовой…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  14.12.19, 13:25 Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц готово оказать подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета весь спектр правовой помощи. Об этом…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  14.12.19, 13:59 “По делу Павла Шеремета. Прежде всего, обвиняемых Влада и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь — знаю лично. Все они — признанные авторитеты…
Новый Регион Новый Регион  ·  14.12.19, 14:34 В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины готовы предоставить весь спект правовой помощи обвиняемым по делу об убийстве Павла Шеремета.…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
&quot;Мисс мира-2019&quot;: победительницей конкурса стала представительница Ямайки

"Мисс мира-2019": победительницей конкурса стала представительница Ямайки
Климатический саммит в Мадриде завершился без соглашения

Климатический саммит в Мадриде завершился без соглашения
Епифаний: ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря, если все поддержат эту идею

Епифаний: ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря, если все поддержат…
У фигуранта &quot;дела Хизб ут-Тахрир&quot; случился приступ в СИЗО, - адвокат

У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" случился приступ в СИЗО, -…
Минветеранов готово оказать весь спектр правовой помощи подозреваемым в деле Шеремета

Минветеранов готово оказать весь спектр правовой помощи подозреваемым в деле…
Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Погода на 14 декабря: дождь и мокрый снег по всей Украине

Погода на 14 декабря: дождь и мокрый снег по всей…
Убийство Шеремета: суд арестовал Кузьменко и Антоненко

Убийство Шеремета: суд арестовал Кузьменко и Антоненко
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения

Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения
В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности

В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности
Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине

Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине
Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы

Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019

Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019
Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча

Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча
В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество

В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество
Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию

Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.