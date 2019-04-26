Минюст должен изучить возможные связи между Клинтон и Украиной – Трамп (8 новостей) «Американский лидер подозревает, что Киев помогал кандидату от Демократов»

Президент США Дональд Трамп интересуется информацией о возможных связях между предвыборным штабом экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и украинскими политиками. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News. Так, на просьбу прокомментировать утверждения о возможных связях между соратниками Клинтон и

Обновлено в 11:35 По его словам, это могло быть сделано для того, чтобы помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон в президентской гонке. Он добавил, что в прошлом месяце украинский Генпрокурор Юрий Луценко открыл производство относительно утечки информации из так называемой черной бухгалтерии Виктора Януковича. Эти данные…

Обновлено в 11:53 Американский лидер подозревает, что Киев помогал кандидату от Демократов.