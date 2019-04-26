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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 11:53
Минюст должен изучить возможные связи между Клинтон и Украиной – Трамп

Минюст должен изучить возможные связи между Клинтон и Украиной – Трамп (8 новостей)

«Американский лидер подозревает, что Киев помогал кандидату от Демократов»

Президент США Дональд Трамп интересуется информацией о возможных связях между предвыборным штабом экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и украинскими политиками. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News. Так, на просьбу прокомментировать утверждения о возможных связях между соратниками Клинтон и

Обновлено в 11:35 По его словам, это могло быть сделано для того, чтобы помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон в президентской гонке. Он добавил, что в прошлом месяце украинский Генпрокурор Юрий Луценко открыл производство относительно утечки информации из так называемой черной бухгалтерии Виктора Януковича. Эти данные…

Обновлено в 11:53 Американский лидер подозревает, что Киев помогал кандидату от Демократов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Минюст должен изучить возможные связи между Клинтон и Украиной – Трамп»
Фото Минюст должен изучить возможные связи между Клинтон и Украиной – Трамп
Фото "Об этом говорят давно": Трамп заинтересовался связями Украины со штабом Клинтон
Фото Трамп хочет получить больше данных о возможной связи предвыборного штаба Клинтон и Украины
Фото Трамп: Минюст США должен изучить связи между Украиной и Хиллари Клинтон
Фото Fox News: Трамп хочет расследовать сговор Украины с Клинтон во время выборов
Фото Трамп: Минюст США должен изучить связи между Украиной и Клинтон
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.04.19, 06:25 Министерство юстиции США хотело бы получить сведения о предположительных связях между Украиной и предвыборным штабом бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Об этом заявил американский лидер Дональд…
Главред Главред  ·  26.04.19, 08:51 Дональд Трамп / GettyImages Президента США Дональд Трамп заявил о том, что Министерство юстиции США хотело бы получить сведения о возможных связях между Украиной и предвыборным штабом бывшего кандидата...
Голос.UA Голос.UA  ·  26.04.19, 10:52 Министерство юстиции США хотело бы получить сведения о предположительных связях между Украиной и предвыборным штабом бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Об этом заявил американский лидер Дональд…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  26.04.19, 11:15 Американский президент считает подозрения против Киева «большим делом», но он не удивлен.
РБК Украина РБК Украина  ·  26.04.19, 11:35 Генеральный прокурор США Билл Барр работает над "чрезвычайными" разоблачениями в отношении деятелей из Украины, которые якобы в 2016 году умышленно раскрыли информацию о "темных делах" главы избирательного…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.04.19, 11:53 Американский лидер подозревает, что Киев помогал кандидату от Демократов.
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