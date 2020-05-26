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Минюст помог рейдерам захватить Ракитнянский карьер, - юрист

Минюст помог рейдерам захватить Ракитнянский карьер, - юрист (4 новости)

«Чиновники Министерства юстиции своими действиями могли способствовать незаконной передаче Ракитнянского карьера рейдерам»

Ракитнянский гранитный карьер в Киевской области перешел к новым собственникам после того, как Министерство юстиции затягивало с рассмотрением жалобы владельцев, а потом отказало им в защите прав, заявил юрист Владислав Власюк.Юрист Владислав Власюк обвинил Министерство юстиции в помощи рейдерам, которые, по его информации, отобрали у законных владельцев Рактинянский гранитный карьер в Киевской области. Схему и ход событий он описал 21 мая в своем Facebook.

Адвокат считает, что в Минюсте специально затянули рассмотрение жалобы собственников на перерегистрацию предприятия, а потом безосновательно отказали в защите прав.

Власюк написал, что сменили собственников в октябре 2019 года три регистратора Ярослав Симоник, Роман Мируцкий и Елена Науменко: по документам о залоге за 2012 год сняли арест с компании и за два хода зарегистрировали новых владельцев.

Права на свое предприятие потеряли Елизавета Гайсаева и Сергей Шарава, владельцами и бенефициарами стало ООО "Гранит Инвест-Рокитно...

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.05.20, 10:45 Чиновники Министерства юстиции своими действиями могли способствовать незаконной передаче Ракитнянского карьера рейдерам, пишет на своей странице в Facebook юрист Владислав Власюк. По его словам, рейдерская…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 11:23 Чиновники Министерства юстиции своими действиями могли способствовать незаконной передаче Ракитнянского карьера рейдерам, пишет на своей странице в Facebook юрист Владислав Власюк.
Подробности Подробности  ·  26.05.20, 12:47 Чиновники Министерства юстиции своими действиями могли способствовать незаконной передаче Ракитнянского карьера рейдерам
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