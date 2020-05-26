Минюст помог рейдерам захватить Ракитнянский карьер, - юрист

Ракитнянский гранитный карьер в Киевской области перешел к новым собственникам после того, как Министерство юстиции затягивало с рассмотрением жалобы владельцев, а потом отказало им в защите прав, заявил юрист Владислав Власюк.Юрист Владислав Власюк обвинил Министерство юстиции в помощи рейдерам, которые, по его информации, отобрали у законных владельцев Рактинянский гранитный карьер в Киевской области. Схему и ход событий он описал 21 мая в своем Facebook.

Адвокат считает, что в Минюсте специально затянули рассмотрение жалобы собственников на перерегистрацию предприятия, а потом безосновательно отказали в защите прав.

Власюк написал, что сменили собственников в октябре 2019 года три регистратора Ярослав Симоник, Роман Мируцкий и Елена Науменко: по документам о залоге за 2012 год сняли арест с компании и за два хода зарегистрировали новых владельцев.

Права на свое предприятие потеряли Елизавета Гайсаева и Сергей Шарава, владельцами и бенефициарами стало ООО "Гранит Инвест-Рокитно...