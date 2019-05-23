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Минюст проверит законность назначения Богдана на должность главы АП

Минюст проверит законность назначения Богдана на должность главы АП (4 новости)

«Минюст проверит законность назначения главы АП / УНИАН В Министерстве юстиции после резонанса в связи с назначением на должность главы…»

Министерство юстиции отреагировало на сообщении в СМИ о том, что глава Администрации Президента Андрей Богдан может подпадать под люстрацию. Поэтому Минюст просит в АП предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки предназначенных руководителей ведомства.

Минюст хочет получить информацию о Богдане, его первом заместителе Сергее Трофимове, заместителях Юрии Костюке, Кирилле Тимошенко, Руслане Рябошапко и Вадиме Пристайко, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Он добавил, что направит письмо в АП с разъяснением закона об очищении власти (люстрации) и его применение в отношении должности главы Администрации Президента.

За проведение люстрационной проверки чиновника отвечает тот, кто его назначает, заметил Петухов. Если же чиновник подпадает под люстрацию, то тот, кто его назначил на должность, должен уволить этого чиновника и направить соответствующее решение Минюсту. А Минюст вносит это лицо в люстрационный реестр.

Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана…
Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана…

Если требования закона об очищении власти не выполняются, окончательное решение принимает суд.

Для проверки правильности выполнения Закона запрашиваем информацию о нововназначенных руководителях Администрации Президента. Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики, – отметил заместитель министра юстиции.

Подлежит Андрей Богдан люстрации? Богдан работал на высоких должностях в правительствах экс-президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова. Так, в 2007-2010 годах Богдан был заместителем министра юстиции, затем – заместителем министра Кабинета министров (2010-2011 годы) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014 годы) Поэтому Богдан должен подпадать под действие закона об очищении власти, то есть – о люстрации и не должен занимать никаких государственных должностей. Однако сам Богдан утверждает, что при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП является якобы вполне законным. Этот факт опровергает автор проекта закона о люстрации Татьяна Козаченко. По ее словам, перечень должностей, которые не может занимать лицо, подпадающее под люстрацию, во второй статье закона "О очистки власти". И там четко указана должность главы Администрации Президента.

ФОТО К НОВОСТИ: «Минюст проверит законность назначения Богдана на должность главы АП»
Фото Минюст проверит законность назначения Богдана на должность главы АП
Фото В Минюсте пояснили, как проверят на люстрацию главу АП Богдана
Фото Минюст проверит законность назначения Богдана на должность главы Администрации Президента (ДОКУМЕНТ)
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Голос.UA Голос.UA  ·  23.05.19, 19:04 Министерство юстиции просит Администрацию Президента Украины Владимира Зеленского предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки предназначенных глав ведомства. Об этом…
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