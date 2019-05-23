Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП

Министерство юстиции заявляет, что не может обжаловать назначение главой Администрации президента Андрей Богдана, подпадающего под действие закона "Об очищении власти" (люстрации). Об этом говорится в сообщении министерства, передают "Українські Новини".
Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.
В то же время министерство заявляет, что не может на данный момент обжаловать в суде это назначение.
"Дополнительно сообщаем, что в решении Палаты Верховного Суда от 15.03.2018 по делу №800/414/17 по иску Министерства юстиции Украины к Высшему совету правосудия о признании противоправным и отмене решений, обязательстве совершить действия Верховный Суд отметил, что Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной законом, поскольку такое право прямо не указано в Положении о Министерстве юстиции Украины", - сказано в ответе на запрос.
Минюст подчеркивает, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они имеют информационный характер и не устанавливают правовых норм.
Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации.
Ранее сообщалось, что Богдан попал под закон о люстрации потому, что он дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. А эта должность входит в перечень тех, в отношении которых осуществляются мероприятия по очистке власти.
Сам Богдан заявил, что под закон о люстрации он попал абсолютно несправедливо.
Обновлено в 11:25 Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.
Обновлено в 11:55 Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.