  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП
Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 11:55
· Минюст
Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП

Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП (8 новостей)

«Министерство юстиции заявило, что глава Администрации Президента Андрей Богдан подпадает под действие закона Об очищении власти (люстрации), но они не…»

Министерство юстиции заявляет, что не может обжаловать назначение главой Администрации президента Андрей Богдана, подпадающего под действие закона "Об очищении власти" (люстрации). Об этом говорится в сообщении министерства, передают "Українські Новини".

Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.

В то же время министерство заявляет, что не может на данный момент обжаловать в суде это назначение.

"Дополнительно сообщаем, что в решении Палаты Верховного Суда от 15.03.2018 по делу №800/414/17 по иску Министерства юстиции Украины к Высшему совету правосудия о признании противоправным и отмене решений, обязательстве совершить действия Верховный Суд отметил, что Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной законом, поскольку такое право прямо не указано в Положении о Министерстве юстиции Украины", - сказано в ответе на запрос.

Минюст должен изучить возможные связи между Клинтон и Украиной – Трамп
Минюст должен изучить возможные связи между Клинтон и Украиной – Трамп

Минюст подчеркивает, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они имеют информационный характер и не устанавливают правовых норм.

Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации.

Ранее сообщалось, что Богдан попал под закон о люстрации потому, что он дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. А эта должность входит в перечень тех, в отношении которых осуществляются мероприятия по очистке власти. 

Сам Богдан заявил, что под закон о люстрации он попал абсолютно несправедливо.

Обновлено в 11:25 Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Обновлено в 11:55 Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.

ФОТО К НОВОСТИ: «Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП»
Фото Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП
Фото Минюст не может обжаловать назначение подпадающего под люстрацию Богдана главой АП
Фото Минюст: Зеленский незаконно назначил главу АП
Фото Минюст не имеет возможности обжаловать назначение Богдана главой АПУ
Фото Минюст не имеет полномочий оспаривать назначение люстрованого Богдана главой АП
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.05.19, 10:06 Министерство юстиции заявляет, что не может обжаловать назначение главой Администрации Президента Андрея Богдана, подпадающего под действие закона "Об очищении власти" (люстрации). Об этом говорится в…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.05.19, 10:50 Министерство юстиции заявляет, что Андрей Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации, об этом говорится в ответе министерства на запрос Украинських…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.19, 11:04 Министерство юстиции заявило, что глава Администрации Президента Андрей Богдан подпадает под действие закона "Об очищении власти" (люстрации), но они не могут обжаловать это назначение.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  23.05.19, 11:12 Министерство юстиции заявляет, что не может обжаловать назначение главой Администрации Президента Украины Андрей Богдана, подпадающего под действие закона "Об очищении власти" (люстрации). Об этом говорится…
ForUm ForUm  ·  23.05.19, 11:25 Министерство юстиции заявляет, что не может обжаловать назначение главой Администрации Президента Андрея Богдана, подпадающего под действие закона»Об очищении власти» (люстрации).Об этом…
Газета День Газета День  ·  23.05.19, 11:55 Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы АП Министерство юстиции заявляет, что не может обжаловать назначение главой Администрации…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП

Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой…
Официально: Потап и Настя Каменских женятся

Официально: Потап и Настя Каменских женятся
Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ранен один боец

Сутки на Донбассе: пять обстрелов, ранен один боец
Ливни, град и шквальный ветер: украинцев предупредили о непогоде

Ливни, град и шквальный ветер: украинцев предупредили о непогоде
Представитель президента Андрей Герус рассказал о формировании нового правительства

Представитель президента Андрей Герус рассказал о формировании нового правительства
В Москве врачи срочно госпитализировали Вилли Токарева

В Москве врачи срочно госпитализировали Вилли Токарева
Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу

Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу
Вышел трейлер фильма &quot;Аббатство Даунтон&quot; по одноименному сериалу

Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Выпавшего из окна ребенка спас прохожий: подробности от полиции

Выпавшего из окна ребенка спас прохожий: подробности от полиции
Выборы начинаются завтра - ЦИК

Выборы начинаются завтра - ЦИК
Біля Чернівецької обладміністрації шукають вибухівку

Біля Чернівецької обладміністрації шукають вибухівку
Большая вода на дороге: трасса Мукачево - Рогатин перекрыта из-за паводка (Виде)

Большая вода на дороге: трасса Мукачево - Рогатин перекрыта из-за…
В ЄС вважають, що СБУ має позбутися функцій у сфері економічної злочинності

В ЄС вважають, що СБУ має позбутися функцій у сфері…
Хомчак анонсировал кадровые изменения в Генштабе

Хомчак анонсировал кадровые изменения в Генштабе
Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде

Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде
Минюст не имеет полномочий оспаривать назначение люстрованого Богдана главой АП

Минюст не имеет полномочий оспаривать назначение люстрованого Богдана главой АП
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.