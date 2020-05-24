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МИНЗДРАВ: маски и социальное дистанцирование не исчезнут даже после завершения карантина

МИНЗДРАВ: маски и социальное дистанцирование не исчезнут даже после завершения карантина (3 новости)

«Так, министр отметил, что Украина выбрала стратегию адаптивного карантина - стратегию сдерживания пандемии. У нас нет резкого снижения заболеваемости. Мы…»

В Минстерство здравоохранения считают, что большинство элементарных ограничений останутся в повседневной жизни украинцев даже после окончания карантина. В частности, останутся средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование.

Об этом во время брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Украина выбрала стратегию адаптивного карантина, то есть стратегию сдерживания эпидемии.

«У нас нет резкого снижения заболеваемости. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 случаев ежедневно», - отметил Степанов.

Он отметил, что Минздрав не может гарантировать исчезновения средств индивидуальной защиты из повседневной жизни и снятие всех ограничений даже после пятого этапа смягчения карантина в Украине.

«Мы бы очень хотели, чтобы оно (число заболеваний - ред.) начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения. Но жизнь такова, я думаю, что мы все равно будем длительное время пользоваться элементарными средствами индивидуальной защиты, социальной дистанцией», - добавил Степанов.

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РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.20, 13:14 В Минстерство здравоохранения считают, что большинство элементарных ограничений останутся в повседневной жизни даже после окончания карантина в Украине. В частности, останутся средства индивидуальной…
УНН УНН  ·  24.05.20, 14:55 Так, министр отметил, что Украина выбрала стратегию адаптивного карантина - стратегию сдерживания пандемии. "У нас нет резкого снижения заболеваемости. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних…
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