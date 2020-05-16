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Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина (9 новостей) «В салонах не должна находиться рекламная продукция, журналы и разные игрушки»

Министерство здравоохранения обнародовало правила работы парикмахерских и салонов красоты в период смягчения карантина. Об этом говорится в Telegram—канале МОЗ.

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Салоны красоты могут принимать посетителей только по предварительной записи с интервалом не менее 15 минут.

Посетителям необходимо ожидать своей очереди на улице, при этом на одного человека должно отводиться как минимум 5 квадратных метров. Также у посетителей должны быть средства индивидуальной защиты. У входа в салон должна быть разметка для соблюдения расстояния в 1,5 метра.

Сотрудники салонов перед началом работы должны проходить температурный скрининг. Им разрешается использовать только респираторы без клапана выдоха.

Между местами предоставления услуг должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

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Кроме того учреждения должны обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованны...

Обновлено в 20:29 В частности, для посетителей предусматриваются следующие правила:

Обновлено в 21:46 В салонах не повинна знаходитися рекламна продукція, журнали та різні іграшки