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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 21:46
· Минздрав · Работа · Салон
Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина (9 новостей)

«В салонах не должна находиться рекламная продукция, журналы и разные игрушки»

Министерство здравоохранения обнародовало правила работы парикмахерских и салонов красоты в период смягчения карантина. Об этом говорится в Telegram—канале МОЗ.

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Салоны красоты могут принимать посетителей только по предварительной записи с интервалом не менее 15 минут.

Посетителям необходимо ожидать своей очереди на улице, при этом на одного человека должно отводиться как минимум 5 квадратных метров. Также у посетителей должны быть средства индивидуальной защиты. У входа в салон должна быть разметка для соблюдения расстояния в 1,5 метра.

Сотрудники салонов перед началом работы должны проходить температурный скрининг. Им разрешается использовать только респираторы без клапана выдоха.

Между местами предоставления услуг должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

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Кроме того учреждения должны обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованны...

Обновлено в 20:29 В частности, для посетителей предусматриваются следующие правила:

Обновлено в 21:46 В салонах не повинна знаходитися рекламна продукція, журнали та різні іграшки

ФОТО К НОВОСТИ: «Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина»
Фото В Минздраве назвали новые правила работы салонов красоты в Украине
Фото Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина
Фото Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина
Фото Минздрав обнародовал правила для посетителей и работников салонов красоты
Фото У МОЗ назвали нові правила роботи салонів краси
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.05.20, 18:15 В салонах не должна находиться рекламная продукция, журналы и разные игрушки
РБК Украина РБК Украина  ·  16.05.20, 18:32 Министерство здравоохранения назвало новые правила для работы салонов красоты во время карантина в Украине. Салоны красоты заработали после ослабления карантина 11 мая.Об этом сообщает РБК-Украина со…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.05.20, 18:48 Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые правила для работы парикмахерских и салонов красоты в период ослабления карантина в стране, сообщила пресс-служба Минздрава в телеграм-канале.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.05.20, 18:48 Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые правила для работы парикмахерских и салонов красоты в период ослабления карантина в стране, сообщила пресс-служба Минздрава в телеграм-канале.
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Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 19:26 ...
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.05.20, 20:15 Министерство здравоохранения обнародовало правила посещения салонов красоты во время карантина, который смягчили с 11 мая.  Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Telegram-канале, передают…
УНН УНН  ·  16.05.20, 20:29 "Смягчение карантина "набирает обороты". Наконец-то есть возможность попасть в любимую парикмахерскую или в салон красоты. Как это сделать безопасно, что нужно знать и на что обратить внимание, читайте…
Главком Главком  ·  16.05.20, 21:46 В салонах не повинна знаходитися рекламна продукція, журнали та різні іграшки
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