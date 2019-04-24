Минздрав: Остановить медреформу невозможно

Стало известно почему Медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, отвечая на вопрос о возможном приостановления или отмены медреформы. "Невозможно остановить медицинскую реформу, время которой пришло. Мы проводим трансформацию медицинской системы не для правительства, не для президента, а для пациента и для врача. Пока пациент нуждается в лучшей системе здравоохранения, пока врачи сетуют на те или иные проблемы в этой системе, - до тех пор нам есть что делать", - отметил Линчевский. По его словам, в медицинской реформе нет ничего патерналистического, она не продиктована сверху, а идет изнутри. "Фамилии руководителей могут быть разными, но от этого потребность реформы не снимается и соответственно энтузиазм, сила и мощь команды Минздрава лишь нарастает. Жизнь и здоровье являются самой большой ценностью. И я бы никому не советовал мешать трансформировать медицинскую систему",- сказал Линчевский. Как сообщали "Комментарии", И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о важности прочтения инструкции перед употреблением лекарств и правилах их хранения. По ее словам, несмотря на то, что это общеизвестные вещи, но все же практика показывает, что правила соблюдают не все.

Обновлено в 08:06 Стало известно почему Медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, отвечая на вопрос о возможном приостановления или отмены медреформы. "Невозможно остановить медицинскую реформу, время которой пришло. Мы проводим трансформацию…

Обновлено в 08:54 Медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить.