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Комментарии Комментарии · · Обновлено в 08:54
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Минздрав: Остановить медреформу невозможно

Минздрав: Остановить медреформу невозможно (5 новостей)

«Медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить»

Стало известно почему Медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, отвечая на вопрос о возможном приостановления или отмены медреформы. "Невозможно остановить медицинскую реформу, время которой пришло. Мы проводим трансформацию медицинской системы не для правительства, не для президента, а для пациента и для врача. Пока пациент нуждается в лучшей системе здравоохранения, пока врачи сетуют на те или иные проблемы в этой системе, - до тех пор нам есть что делать", - отметил Линчевский. По его словам, в медицинской реформе нет ничего патерналистического, она не продиктована сверху, а идет изнутри. "Фамилии руководителей могут быть разными, но от этого потребность реформы не снимается и соответственно энтузиазм, сила и мощь команды Минздрава лишь нарастает. Жизнь и здоровье являются самой большой ценностью. И я бы никому не советовал мешать трансформировать медицинскую систему",- сказал Линчевский. Как сообщали "Комментарии", И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о важности прочтения инструкции перед употреблением лекарств и правилах их хранения. По ее словам, несмотря на то, что это общеизвестные вещи, но все же практика показывает, что правила соблюдают не все.

Обновлено в 08:06 Стало известно почему Медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, отвечая на вопрос о возможном приостановления или отмены медреформы. "Невозможно остановить медицинскую реформу, время которой пришло. Мы проводим трансформацию…

Обновлено в 08:54 Медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить.

ФОТО К НОВОСТИ: «Минздрав: Остановить медреформу невозможно»
Фото Медицинскую реформу невозможно остановить - заместитель Супрун
Фото Минздрав: Невозможно остановить медицинскую реформу, время которой пришло
Фото Минздрав: Остановить медреформу невозможно
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Фото Минздрав: Остановить медицинскую реформу невозможно
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.04.19, 05:01 Медицинскую реформу невозможно остановить. "Невозможно остановить медицинскую реформу, время которой пришло. Мы делаем трансформацию медицинской системы не для правительства, не для президента, а для…
Телеграф Телеграф  ·  24.04.19, 05:15 По словам заместителя министра здравоохранения, в медицинской реформе нет ничего патерналистического, она не продиктована сверху, а идет изнутри.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.04.19, 07:59 Медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, отвечая на вопрос о возможном…
Телеграф Телеграф  ·  24.04.19, 08:54 Медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить.
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