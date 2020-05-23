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Минздрав Пакистана подтвердил информацию о 97 погибших в авиакатастрофе в Карачи

Минздрав Пакистана подтвердил информацию о 97 погибших в авиакатастрофе в Карачи (3 новости)

«При крушении самолета в жилом районе в Карачи в Пакистане погибли 97 человек, двое находившихся на борту выжили»

Власти Пакистана подтвердили информацию о двух выживших после крушения самолета "Пакистанских международных авиалиний" в городе Карачи. На данный момент известно о почти 100 жертв авиакатастрофы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным пакистанских властей, в местные медицинские учреждения после аварии самолета доставили 97 тел. Двое людей, которые находились на борту самолета Airbus A320, выжили.

"Последнее сообщение об авиакатастрофе: 66 человек были доставлены в медицинский центр последипломного образования имени Джинны, 31 тело было доставлено в гражданскую больницу Карачи", - заявили представители местных властей.

Отмечается, что всего на борту самолета находились 99 человек.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.20, 10:00 При крушении самолета в жилом районе в Карачи в Пакистане погибли 97 человек, двое находившихся на борту выжили, сообщили в субботу западные и местные СМИ со ссылкой на заявление органов здравоохранения…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.20, 10:58 При крушении самолета в жилом районе в Карачи в Пакистане погибли 97 человек, двое находившихся на борту выжили.
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