  1. Главная
  2. Новости
  3. Минздрав позволил ослабление карантина в Днепропетровской области
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 23:05
· Кабинет Министров Украины · Карантин · Область · Днепропетровская область
Минздрав позволил ослабление карантина в Днепропетровской области

Минздрав позволил ослабление карантина в Днепропетровской области (5 новостей)

«Из 24-х областей + Киев к ослаблениям ограничительных мер готовы 16 областей. Восемь областей и столицу Минздрав, по состоянию на…»

Отныне Днепропетровская область может перейти ко второму этапу ослабление карантина. По убеждению Кабмина и Минздрава, она отвечает всем необходимым критериям. Ранее Днепропетровщина не попадала в список регионов, где ослабят ограничение, из-за недостаточного количества проведенных тестирований на коронавирус.

Подробнее об ослаблении карантина на Днепропетровщине

Об этом стало известно по итогам селекторного совещания. Соответствующее сообщение появилось на телеграмм-странице Днепропетровского областного совета.

Также в Днепропетровской ОГА сообщили, что решение Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже является готовым. Касается оно, в частности, запуска общественного транспорта в области.

Сначала решение по Днепропетровской области должен обнародовать Минздрав на своем сайте. Потом Днепропетровский областной Совет распространит решение Комиссии ТЭБ и ЧС.

Что предшествовало этим событиям: коротко

  • 22 мая в Украине начался второй этап ослабление карантина.

  • Согласно новым ослаблениям, разрешена работа общественного транспорта и отелей, а также проведение спортивных мероприятий без зрителей и церковных служб.

  • С 25 мая должны открыться детские сады и состояться запуск метро, в частности в Днепропетровской области.

  • Правда, Днепропетровщина не отвечала требованиям Минздрава только в пункте о количестве проведенных тестирований за прошедшую неделю.

  • В итоге областная власть обратилась к правительству с просьбой разрешить перейти ко второму этапу ослабления карантина.

    • Коротко о выходе Украины из карантина

  • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся минимум до 22 июня.

  • В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.

  • С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.

  • Однако первый этап смягчения стартовал лишь 11 мая. В его рамках разрешили работу музеев и библиотек, салонов красоты и перкарень, летних площадок кафе и ресторанов и др. Подробнее – по этой ссылке.

  • По состоянию на 22 мая в Украине подтвердили 20 148 случаев COVID-19. 6 585 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 588 инфицированных умерли.

    • 5 этапов выхода из карантина, которые предложило правительство / Инфографика 24 канала

    Обновлено в 22:06 В ЦОЗ обновили данные

    Обновлено в 23:05

    ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    УНН УНН  ·  22.05.20, 20:29 Во время совещания областной власти с Кабинетом Министров Украины, Министерством здравоохранения было принято решение о переходе Днепропетровской области ко второму этапу смягчения карантина. Об этом…
    ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.05.20, 21:33 Из 24-х областей + Киев к ослаблениям ограничительных мер готовы 16 областей. Восемь областей и столицу Минздрав, по состоянию на вечер 22 мая, не признает готовыми к переходу ко второму этапу карантина.…
    Обозреватель Обозреватель  ·  22.05.20, 22:06 В ЦОЗ обновили данные
    ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
    В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса

    В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса
    Массовое убийство на Житомирщине: названа возможная причина конфликта

    Массовое убийство на Житомирщине: названа возможная причина конфликта
    ВИДЕО. Как Шахтер Вернидуба разгромил Белшину. Обзор матча

    ВИДЕО. Как Шахтер Вернидуба разгромил Белшину. Обзор матча
    Бундеслига. Герта в дерби уничтожила Унион Берлин и вошла в топ-10

    Бундеслига. Герта в дерби уничтожила Унион Берлин и вошла в…
    В Пакистане разбился авиалайнер, в Житомирской области расстреляли семь человек. Главное за день

    В Пакистане разбился авиалайнер, в Житомирской области расстреляли семь человек.…
    Южная Америка стала эпицентром вспышки коронавируса – ВОЗ

    Южная Америка стала эпицентром вспышки коронавируса – ВОЗ
    У нардепа Аристова обнаружили COVID-19, — депутат Гончаренко

    У нардепа Аристова обнаружили COVID-19, — депутат Гончаренко
    Португалия готова принимать туристов, но будет мерять им температуру в аэропорту

    Португалия готова принимать туристов, но будет мерять им температуру в…
    Обработано новостей за сегодня: 2017
    Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
    Разделы сайта
    Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
    © 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
    Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.