Минздрав позволил ослабление карантина в Днепропетровской области

Отныне Днепропетровская область может перейти ко второму этапу ослабление карантина. По убеждению Кабмина и Минздрава, она отвечает всем необходимым критериям. Ранее Днепропетровщина не попадала в список регионов, где ослабят ограничение, из-за недостаточного количества проведенных тестирований на коронавирус.
Подробнее об ослаблении карантина на Днепропетровщине
Об этом стало известно по итогам селекторного совещания. Соответствующее сообщение появилось на телеграмм-странице Днепропетровского областного совета.
Также в Днепропетровской ОГА сообщили, что решение Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже является готовым. Касается оно, в частности, запуска общественного транспорта в области.
Сначала решение по Днепропетровской области должен обнародовать Минздрав на своем сайте. Потом Днепропетровский областной Совет распространит решение Комиссии ТЭБ и ЧС.
Что предшествовало этим событиям: коротко 22 мая в Украине начался второй этап ослабление карантина. Согласно новым ослаблениям, разрешена работа общественного транспорта и отелей, а также проведение спортивных мероприятий без зрителей и церковных служб. С 25 мая должны открыться детские сады и состояться запуск метро, в частности в Днепропетровской области. Правда, Днепропетровщина не отвечала требованиям Минздрава только в пункте о количестве проведенных тестирований за прошедшую неделю. В итоге областная власть обратилась к правительству с просьбой разрешить перейти ко второму этапу ослабления карантина.
Коротко о выходе Украины из карантина В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся минимум до 22 июня. В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно. С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки. Однако первый этап смягчения стартовал лишь 11 мая. В его рамках разрешили работу музеев и библиотек, салонов красоты и перкарень, летних площадок кафе и ресторанов и др. Подробнее – по этой ссылке. По состоянию на 22 мая в Украине подтвердили 20 148 случаев COVID-19. 6 585 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 588 инфицированных умерли.
5 этапов выхода из карантина, которые предложило правительство / Инфографика 24 канала
Обновлено в 22:06 В ЦОЗ обновили данные
Обновлено в 23:05