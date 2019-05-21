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Минздрав предлагает ограничить применение уколов

Минздрав предлагает ограничить применение уколов (4 новости)

«В Министерстве здравоохранения предлагают заменить укол таблетками в случаях, где лечение тем и другим способом равнозначно»

Министерство здравоохранения Украины предлагает изменить подход к назначению лекарств - таблетка вместо укола. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в Украине приоритетным будет применение неинъекционных (пероральных) форм лекарственных средств. Во всех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие, врачи должны назначать именно таблетированные формы", - отметили в Минздраве.

Такой проект приказа опубликовали для общественного обсуждения, добавили в ведомстве.

В Минздраве отметили существование мифа, будто уколы более действенные, чем таблетки, который распространен не только в Украине. "На самом деле в большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендуется именно инъекционная форма (неотложные состояния, потери сознания пациента, введение инсулина и т.д.)", - отметили в министерстве.

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Ведомство объяснило, почему, если возможно, лучше применять инъекции, для пациентов:

Самым важным применение этого подхода будет для детей, ведь введение препаратов шприцем с иглой имеет болевой и психологический аспект. Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц. Дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого. Традиционно инъекционные формы назначают для пациентов стационара, поэтому нередко человек вынужден находиться в больнице, даже когда нет необходимости в круглосуточном наблюдении врачей. Большинство заболеваний, при которых назначают уколы, можна лечить дома таблетками, находясь в комфортных для себя условиях. Если врач назначает вам инъекционные формы медицинских препаратов - поинтересуйтесь, нельзя ли заменить их тем самым средством, но в форме таблетки.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  21.05.19, 11:37 В Министерстве здравоохранения предлагают заменить укол таблетками в случаях, где лечение тем и другим способом равнозначно.
Украинская правда Украинская правда  ·  21.05.19, 14:31 Министерство здравоохранения предлагает заменять инъекции таблетками во всех случаях, когда они имеют равнозначное действие.
Комментарии Комментарии  ·  21.05.19, 15:05 В Украине будут отдавать предпочтение неинъекционным (пероральным) формам лекарственных средств Для обсуждения общественности Министерство здравоохранения Украины обнародовало новый проект приказа. Согласно…
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