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Минздрав продолжит учитывать количество тестирований при оценке эпидситуации по COVID-19 – Ляшко

Минздрав продолжит учитывать количество тестирований при оценке эпидситуации по COVID-19 – Ляшко (3 новости)

«Минздрав продолжит учитывать количество проведенных тестирований на COVID-19 при оценке эпидситуации для смягчения карантинных мероприятий»

Минздрав и в дальнейшем будет учитывать количество проведенных тестирований на COVID-19, оцениваю эпидемиологическую ситуацию в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала Украина 24 в понедельник, 25 мая.

"Мы не хотим убирать показатель тестирования (из критериев оценки эпидситуации - ред.), потому что если не будет тестирований, то не будет заболеваемости, и можно будет лавировать показателями. Поэтому мы в Минздраве жестко стоим на этой позиции, что тестирование должно быть", - сказал Ляшко.

Ляшко добавил, что "если количество проведенных тестирований позволяет сдерживать количество случаев на определенном уровне, значит тестирований достаточно".

"В Черновицкой области, которая дольше всего в эпидпроцессе, у них уровень тестирования на уровне европейского, но несмотря на это там большое количество контактных, поэтому там тестируют больше. В Сумской и Луганской областях мало случаев, там тестируют меньше", - продолжил санита...

ФОТО К НОВОСТИ: «Минздрав продолжит учитывать количество тестирований при оценке эпидситуации по COVID-19 – Ляшко»
Фото Минздрав продолжит учитывать количество тестирований при оценке эпидситуации по COVID-19 – Ляшко
Фото Ляшко: Минздрав продолжит учитывать количество тестирований при оценке эпидситуации по COVID-19
Фото МОЗ продолжит подсчитывать тестирования, оценивая эпидситуацию
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 18:48 Министерство здравоохранения продолжит учитывать количество проведенных тестирований на COVID-19 при оценке эпидситуации для смягчения карантинных мероприятий, сообщил главный санитарный врач Украины…
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 18:51 Минздрав продолжит учитывать количество проведенных тестирований на COVID-19 при оценке эпидситуации для смягчения карантинных мероприятий.
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