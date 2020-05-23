Минздрав против смягчения карантина в Киеве

Минздрав передумал и все же разрешил Киеву смягчить карантин. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook. "Только что мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к послаблений карантина. Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11.7 на 100 тысяч населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", – сказал Степанов. Кроме того, по его словам, замглвы Минздрава Виктор Ляшко вчера посетил киевское метро и сообщил, что работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. "Разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19", – сказал Степанов. Ранее Степанов на брифинге сообщил, что в Киеве пока нельзя смягчать карантин из-за количества новых случаев Covid-19 за последние 7 дней. По данным М...

Обновлено в 13:27 К ослаблению карантина не готовы 9 областей Украины.

Обновлено в 13:38 Из списка изъяли три региона