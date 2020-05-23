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Фокус Фокус · · Обновлено в 13:38
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Минздрав против смягчения карантина в Киеве

Минздрав против смягчения карантина в Киеве (11 новостей)

«Из списка изъяли три региона»

Минздрав передумал и все же разрешил Киеву смягчить карантин. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook. "Только что мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к послаблений карантина. Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11.7 на 100 тысяч населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", – сказал Степанов. Кроме того, по его словам, замглвы Минздрава Виктор Ляшко вчера посетил киевское метро и сообщил, что работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. "Разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19", – сказал Степанов. Ранее Степанов на брифинге сообщил, что в Киеве пока нельзя смягчать карантин из-за количества новых случаев Covid-19 за последние 7 дней. По данным М...

Обновлено в 13:27 К ослаблению карантина не готовы 9 областей Украины.

Обновлено в 13:38 Из списка изъяли три региона

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Капитал Капитал  ·  23.05.20, 09:56 Показатель инцидентности (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения должно быть менее 12) не позволяет в настоящее время переходить к ослаблению…
Страна.ua Страна.ua  ·  23.05.20, 11:31 ...
РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.20, 11:42 Министерство здравоохранения Украины изменило свое решение по ослаблению карантина в Киеве. В Минздраве заявили, что столица отвечает всем требованиям для ослабления ограничений.Об этом сообщил министр…
Прямий Прямий  ·  23.05.20, 11:44 Киев может переходить на второй этап выхода из карантина. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Министерства охраны здоровья  Максим Степанов. По его словам, уровень заболеваемости в столице…
Украинская правда Украинская правда  ·  23.05.20, 11:47 Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, согласно новым данным, Киев может переходить на второй этап выхода из карантина.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  23.05.20, 12:03 Ведомство обновило таблицу с показателями готовности регионов к переходу на второй этап.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.05.20, 12:11 Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что согласно обновленным данным Киев готов к смягчению карантина с 23 мая. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi…
Голос.UA Голос.UA  ·  23.05.20, 12:52 Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев может переходить на второй этап смягчения карантина, вопреки заявлению, которое он сделал ранее в субботу, 23 мая. Степанов на своей странице в…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  23.05.20, 13:00 Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Киев может переходить на второй этап смягчения карантина, вопреки заявлению, которое он сделал ранее в субботу, 23 мая. Министр на своей странице в Facebook…
Телеграф Телеграф  ·  23.05.20, 13:27 К ослаблению карантина не готовы 9 областей Украины.
Факты Факты  ·  23.05.20, 13:38 Из списка изъяли три региона
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