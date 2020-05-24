Минздрав: в Украине нет резкого снижения заболеваемости COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов оценил состояние распространения коронавируса в Украине. А также как с ним удается бороться.

Информацию о том, что в Украине нет спада распространения коронавируса подтвердил Максим Степанов во время брифинга, сообщает 24 канал.

У нас нет резкого снижения заболеваемости по COVID-19. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же рамках – от 350 до 550 случаев заболеваемости каждый день, – заявил Максим Степанов.

Какова ситуация с распространением коронавируса в Украине в течение последних семи дней

Слова Степанова относительно того, что в Украине нет снижения уровня заболеваемости COVID-19, подтверждает и обнародованная статистика Минздрава в течение недели. Меньше всего с 18 по 24 мая было зафиксировано 20 мая – 260. Однако 21 мая – 476 случаев. А за эту неделю – 2675 новых случаев в целом.

18 мая – 325 новых случаев заражения

19 мая – 260 новых случаев заражения

20 мая – 354 новых случая заражения

21 мая – 476 новых случаев заражения

22 мая – 422 новых случая заражения

23 мая – 432 новых случая заражения

24 мая – 406 новых случаев заражения

Как это повлияет на ослабление карантина

По словам Степанова, в Минздраве приняли стратегию адаптивного карантина, которая предусматривает сдерживание распространения коронавируса. И учитывая, что пока спада нет, то речь о полном снятии ограничений не идет.

"Жизнь такова, что мы еще долго будем пользоваться элементарными средствами защиты, соблюдать социальную дистанцию. И понимать, какой риск есть при инфицировании", – подытожил Степанов.