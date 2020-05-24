  1. Главная
  2. Новости
  3. Минздрав: в Украине нет резкого снижения заболеваемости COVID-19
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Минздрав · Коронавирус · COVID-19
Минздрав: в Украине нет резкого снижения заболеваемости COVID-19

Минздрав: в Украине нет резкого снижения заболеваемости COVID-19 (4 новости)

««Українці ще тривалий час користуватимуться елементарними засобами захисту» – міністр»

Министр здравоохранения Максим Степанов оценил состояние распространения коронавируса в Украине. А также как с ним удается бороться.

Информацию о том, что в Украине нет спада распространения коронавируса подтвердил Максим Степанов во время брифинга, сообщает 24 канал.

У нас нет резкого снижения заболеваемости по COVID-19. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же рамках – от 350 до 550 случаев заболеваемости каждый день, – заявил Максим Степанов.

Какова ситуация с распространением коронавируса в Украине в течение последних семи дней

Слова Степанова относительно того, что в Украине нет снижения уровня заболеваемости COVID-19, подтверждает и обнародованная статистика Минздрава в течение недели. Меньше всего с 18 по 24 мая было зафиксировано 20 мая – 260. Однако 21 мая – 476 случаев. А за эту неделю – 2675 новых случаев в целом.

  • 18 мая – 325 новых случаев заражения

  • 19 мая – 260 новых случаев заражения

  • 20 мая – 354 новых случая заражения

  • 21 мая – 476 новых случаев заражения

  • 22 мая – 422 новых случая заражения

  • 23 мая – 432 новых случая заражения

  • 24 мая – 406 новых случаев заражения

    • Как это повлияет на ослабление карантина

    По словам Степанова, в Минздраве приняли стратегию адаптивного карантина, которая предусматривает сдерживание распространения коронавируса. И учитывая, что пока спада нет, то речь о полном снятии ограничений не идет.

    "Жизнь такова, что мы еще долго будем пользоваться элементарными средствами защиты, соблюдать социальную дистанцию. И понимать, какой риск есть при инфицировании", – подытожил Степанов.

    ФОТО К НОВОСТИ: «Минздрав: в Украине нет резкого снижения заболеваемости COVID-19»
    Фото В Україні немає різкого зниження захворюваності на коронавірус, – Степанов
    Фото Минздрав: в Украине нет резкого снижения заболеваемости COVID-19
    Фото В Украине не наблюдается резкое снижение заболеваемости COVID-19, - МЗ
    ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Главком Главком  ·  24.05.20, 12:02 «Українці ще тривалий час користуватимуться елементарними засобами захисту» – міністр
    Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 12:08 В Минздраве зафвили что в Украине пока не наблюдается резкого снижения заболеваемости от коронавируса.
    Газета День Газета День  ·  24.05.20, 14:23 В Украине не наблюдается резкого снижения заболеваемости COVID-19, в течение месяца количество новых случаев ежедневно колеблется в пределах 350-550 больных. Об этом сказал министр здравоохранения Максим…
    ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
    Очень полезен для мышц: чем хорош картофель

    Очень полезен для мышц: чем хорош картофель
    Когда закончится пандемия коронавируса - ученые внезапно изменили прогноз

    Когда закончится пандемия коронавируса - ученые внезапно изменили прогноз
    Именинница дня: вспоминаем лучшие хиты Русланы

    Именинница дня: вспоминаем лучшие хиты Русланы
    Барселона включит Фирпо в сделку по Лаутаро

    Барселона включит Фирпо в сделку по Лаутаро
    В Израиле начался суд над премьер-министром Биньямином Нетаньяху

    В Израиле начался суд над премьер-министром Биньямином Нетаньяху
    Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух уже мыслями, сердцем и таблицей в УПЛ»

    Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух уже мыслями, сердцем и таблицей в УПЛ»
    Китай дал согласие на расследование происхождения вируса SARS-CoV-2

    Китай дал согласие на расследование происхождения вируса SARS-CoV-2
    МОН представило научные результаты экспедиций украинских полярников

    МОН представило научные результаты экспедиций украинских полярников
    Обработано новостей за сегодня: 2017
    Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
    Разделы сайта
    Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
    © 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
    Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.