Мир может ждать второй пик первой волны пандемии коронавируса - ВОЗ (5 новостей) «Правила этой игры позволяют в полной мере сохранять социальную дистанцию»

Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса COVID-19 в ходе которой может произойти второй пик заболеваемости. Об этом в понедельник, 25 мая, сказал на брифинге в Женеве руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну, мы – прямо в середине первой волны", – отметил Райан и объяснил, что на такое положение дел указывает эпидемиологическая обстановка в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке.

Он отметил, что в глобальном масштабе COVID-19 может продемонстрировать внезапный новый пик заболеваемости, а сокращение прироста новых случаев не означает, что эта тенденция обязательно будет длиться постоянно.

"Мы можем получить второй пик в этой волне (COVID-19 – ред.). Такое происходило с пандемиями в прошлом. При пандемии испанского гриппа в 1919 году. Мы получили тогда второй пик, не обязательно вторую волну", – сказа...