Мирча Луческу: "Шахтер" потерял три года при Фонсеке (4 новости) «Экс-рулевой уверен, что через год-два «Шахтер» станет сильной командой»

Бывший главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Мирча Луческу считает, что при португальском наставнике Паулу Фонсеке молодые игроки команды не повышали свое мастерство.Футбольный клуб "Шахтер" из Донецка "потерял три года", когда главным тренером был португальский специалист Паулу Фонсека. Об этом в вышедшей 24 мая телепрограмме "Большой футбол" заявил бывший главный тренер команды Мирча Луческу из Румынии.

"Шахтер" потерял три года, а теперь они делают то, что должны были делать раньше. Только сейчас они вникли в философию нашего президента [клуба Рината Ахметова]. До этого они не обеспечивали прогресс игроков. На протяжении трех лет молодые игроки не продвигались вперед [в своем мастерстве], а теперь вот я даже сегодня видел товарищеский матч я вижу, что они очень мотивированы", сказал он.

Луческу уточнил, что речь идет о периоде, когда в клубе был Фонсека.

"Шахтер" Луческу тренировал с 2004 по 2016 год. После его ухода главным тренером назначили Фонсеку. Украинский клуб ...