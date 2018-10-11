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"Миротворец" обновил список украинских госслужащих с венгерским гражданством

"Миротворец" обновил список украинских госслужащих с венгерским гражданством (4 новости)

«В отставку добровольно подали самые сознательные Государственные служащие на Закарпатье, которым "повезло" попасть в список сайта "Миротворец", начали подавать в отставку. Так,..»

Сайт Центра Миротворец расширил список владельцев венгерских паспортов до более 500 человек.

Соответствующие данные опубликованы в среду, 10 октября, на указанном портале."Наш офис в Закарпатье работает по 12-15 часов в сутки. В реальном времени пересылает проверенную и подтвержденную информацию в Центр, где ее обрабатывают и заносят в Чистилище сайта Миротворец", - отметили модераторы сайта.В Центре также добавили, что сделали это "по просьбе МИД Венгрии", где якобы считают обнародование подобных списков угрозой национальной безопасности."Показываем обновленный список чиновников из более 500 человек, имеющих гражданство Венгрии", - пояснили в Миротворце.В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что за этими "черными списками" стоит высшее руководство Украины."Это ложь, что украинское государство не имеет ничего общего с сайтом, на котором перечислены подозреваемые с украинско-венгерским гражданством", - сказал он.Глава венгерского МИД считает, что в перечне есть личные данные, которые недоступны из открытых источников - их можно получить только от спецслужб или правительственных источников.Накануне Миротворец опубликовал список из 313 закарпатцев, владельцев венгерских паспортов. Большинство из них являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. В базе ранее оказался и сам Сийярто.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Фокус Фокус  ·  11.10.18, 16:10 Сайт Центра Миротворец расширил список владельцев венгерских паспортов до более 500 человек. Соответствующие данные опубликованы в среду, 10 октября на указанном портале. "Наш офис в Закарпатье работает…
Главред Главред  ·  11.10.18, 16:52 Миротворец продолжает троллить Венгрию / Открытые источники Сайт Центра "Миротворец" переработал и расширил скандальный список украинских чиновников - владельцев венгерских паспортов;...
Главред Главред  ·  11.10.18, 18:13 В отставку добровольно подали самые сознательные Государственные служащие на Закарпатье, которым "повезло" попасть в список сайта "Миротворец", начали подавать в отставку.…
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