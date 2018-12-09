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Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 21:30
Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов из-за коррупции

Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов из-за коррупции (9 новостей)

«Ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет один триллион долларов»

Ежегодно мировая экономика теряет 2,6 триллионов долларов из-за коррупции. Об этом в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает Центр новостей ООН.

По его словам, указанные средства составляют более 5% глобального ВВП.

"Коррупция существует во всех странах — богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений…", - заявил Гуттериш.

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Обновлено в 20:21 Ежегодные потери мировой экономики от коррупции составляют 2,6 триллиона долларов, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 триллион долларов.

Обновлено в 21:30 "Коррупция существует во всех странах богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы ООН. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений", сказал Гутерриш.

ФОТО К НОВОСТИ: «Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов из-за коррупции»
Фото Мировая экономика ежегодно теряет $2,6 трлн из-за коррупции - генсек ООН
Фото ООН: мировая экономика из-за коррупции ежегодно теряет 2,6 трлн долларов
Фото Генсек ООН ошеломил триллионными суммами, которые теряет мировая экономика из-за коррупции
Фото ООН: мировая экономика из-за коррупции ежегодно теряет 2,6 трлн долларов
Фото Из-за коррупции мировая экономика теряет $2,6 трлн ежегодно – генсек ООН
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  09.12.18, 14:10 Ежегодно мировая экономика теряет 2,6 трлн долларов из-за высокого уровня коррупции в странах. Об этом сообщает "Центр новостей ООН"."По данным Всемирного экономического форума, ежегодный объем взяток…
Новое Время Новое Время  ·  09.12.18, 15:38 Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов из-за коррупции, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.12.18, 16:28 Ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет один триллион долларов.
РБК Украина РБК Украина  ·  09.12.18, 17:33 Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 триллионов долларов из-за коррупции. Об этом в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  09.12.18, 17:56 Он подчеркнул, что коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов.
Газета День Газета День  ·  09.12.18, 19:42 Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 триллионов долларов из-за коррупции. Об этом в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает Центр новостей…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  09.12.18, 20:21 Ежегодные потери мировой экономики от коррупции составляют 2,6 триллиона долларов, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 триллион долларов.
Гордон Гордон  ·  09.12.18, 21:30 Ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет $1 трлн, отметил генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.Из-за коррупции мировая экономика ежегодно теряет $2,6 трлн. Об этом заявил…
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