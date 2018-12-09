Мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов из-за коррупции

Ежегодно мировая экономика теряет 2,6 триллионов долларов из-за коррупции. Об этом в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает Центр новостей ООН.

По его словам, указанные средства составляют более 5% глобального ВВП.

"Коррупция существует во всех странах — богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений…", - заявил Гуттериш.

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Обновлено в 20:21 Ежегодные потери мировой экономики от коррупции составляют 2,6 триллиона долларов, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет 1 триллион долларов.

Обновлено в 21:30 "Коррупция существует во всех странах богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы ООН. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений", сказал Гутерриш.