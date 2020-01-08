Мировые авиакомпании массово отменяют рейсы над Ираном: список (5 новостей) «Ряд авиакомпаний изменили маршруты своих рейсов, чтобы избежать пребывания самолетов над территорией этих стран»

Украинские перевозчики отменяют полеты через Иран, а авиакомпания МАУ отменила завтрашний рейс в Тегеран. Это произошло после авиакатастрофы в столице Ирана в среду, 8 января.

Кроме украинских авиаперевозчиков, от полетов отказались ряд других международных компаний. О приостановке полетов над Ираном сообщили Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, а также Malaysia Airlines, полеты в Багдад (Ирак) остановили Emirates и Flydubai. Также, по данным СМИ, маршруты изменили Air Canada, Srilankan Airlines, China Southern Airlines и Air France.

"Вести.ua" писали, что пассажирский самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) потерпел крушение в Тегеране (Иран) в среду, 8 января. Сообщается, что на борту украинского самолета было было 179 пассажиров и членов экипажа, из них 147 иранцев и 32 иностранца. Среди погибших - 11 граждан Украины — двое пассажиров и 9 членов экипажа. Также появился предварительный список погибших украинцев.