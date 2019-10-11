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Мировые цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть выросли (4 новости)

«Стоимость сырья подскочила на сигналах прогресса на торговых переговорах Соединенных Штатов с Китаем»

Мировые цены на нефть эталонных марок растут на оптимизме по поводу переговоров США с Китаем. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 11 октября.

Так, по состоянию на 10:00 по Киеву декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на $1,24 (2,10%) – до $60,34 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на $1,03 (1,92%) – до $54,58 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,76 в пользу Brent.

Стоимость нефти растет после продления сделки ОПЕК+
Стоимость нефти растет после продления сделки ОПЕК+

Ранее стало известно, что сегодня президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. При этом Трамп заявил, что первый день двухдневных переговоров США и Китая в Вашингтоне прошел "очень хорошо".

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со США, при условии, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажется от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре. Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки сельхозтоваров в США.

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Обозреватель Обозреватель  ·  11.10.19, 09:44 Стоимость сырья подскочила на сигналах прогресса на торговых переговорах Соединенных Штатов с Китаем
Голос.UA Голос.UA  ·  11.10.19, 12:00 Мировые цены на нефть эталонных марок растут на оптимизме по поводу переговоров США с Китаем. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 11 октября. Так, по состоянию на 10:00 по Киеву декабрьские…
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