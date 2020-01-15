Мишустин может стать премьер-министром России уже завтра

Владимир Путин меняет конституцию, но не уходит с поста президента.

Так он избавляется от ответственности за экономику и начинает решать "Проблему-2024", считает Константин Эггерт.Всему миру теперь предстоит выучить фамилию Мишустин. Скорее всего, надолго. Михаил Мишустин, который считается создателем идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и службы единого окна, похоже, олицетворяет в глазах Путина эффективную технократическую бюрократию без политических амбиций. Ей можно доверить управлять экономикой, и ее может безопасно назначать парламент. Тот самый, которому после скорого изменения конституции расширят полномочия. И который - если Мишустин покажет себя с правильной для Кремля стороны - вполне может вновь утвердить его главой кабинета. Владимир Владимирович не меняет профессию Своим выступлением перед Федеральным собранием 15 января Путин запустил процесс решения так называемой "Проблемы-2024", о чем автор этих строк писал и говорил не раз, - трансформации власти после окончания его четвертого президентского срока. Точнее - это теперь ясно - задолго до его окончания. Предложенная президентом Путиным конституционная реформа (в сущности, это будет новая конституция) не может ждать не только до 2024, но и до 2022 года. В Кремле понимают: экономика в застое, если не сказать в кризисе. Народ начинает раздражаться, рейтинги власти и даже самого Путина падают. Государственное ТВ теряет магическую силу. Международной изоляции не видно конца. В этих условиях ждать еще почти пять лет - гигантский риск. Поэтому, видимо, речь теперь идет о проблеме 2021 или даже 2020. С конституционным референдумом власть тянуть не станет, да это бы и выглядело странно. А за ним вскоре будут новые выборы в Государственную думу. Президент же останется на своем постудо конца срока, а к этому моменту его администрация разработает какую-то новую схему. Например, сделает ключевой должность главы Госсовета и придумает для него отдельного председателя (сейчас это президент страны - по должности). Кстати, Государственный совет неслучайно теперь будет узаконен конституцией. Предложенные президентом изменения призваны избавить Путина от надоевшей ему (и все более небезопасной для него) ответственности за все в стране, но, прежде всего, за экономику и социальную сферу, где ситуация невеселая. Теперь громоотводами общественного недовольства будут работать премьер и депутаты: "Зарплаты, говорите, маленькие? Ничего не знаем. Вы же сами этих людей выбирали, к ним и обращайтесь. У нас же демократия". Как будут выбирать послушных депутатов - пока не совсем ясно. Политические партии, и, самое главное, "Единая Россия" гражданам надоели, не сказать обрыдли. Скорее всего, сделают выборы не по партийным спискам, а по одномандатным округам. Что, конечно, будет очень рискованно в случае, если политический режим начнет шататься. Но ведь вся трансформация задумана так, чтобы он стоял если не вечно, то еще очень долго. Сам же Владимир Владимирович займется принуждением Беларуси к объединению, а также Донбассом, Ливией, Сирией, троллингом Запада и другими вещами, которые его по-настоящему волнуют и занимают. Кого боится Путин? Подготовка к 2024 году показала также, кого опасается президент. Как ни странно, первый в этом списке … Дмитрий Анатольевич Медведев. Его назна