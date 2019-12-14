Один из самых престижных конкурсов красоты в мире – Мисс Мира 2019 – ею стала Pradeepta Adhikari, представительница Непала. Конкурс состоялся 14 декабря в Лондоне, Великобритания.

Победительницей 69-го конкурса красоты Мисс Мира 2019 стала представительница страны Непал – Pradeepta Adhikar.

Новость дополняется...

Переглянути цей допис в Instagram

Климатический саммит в Мадриде завершился без соглашения

Допис, поширений Miss World (@missworld) 14 Гру 2019 р. о 8:47 PST

Мисс Украина 2019

Известно, что в этом году на конкурс красоты в Лондон от Украины полетела Маргарита Паша. 24-летняя модель была выбрана на украинском конкурсе красоты 12 сентября среди 24 самых красивых девушек со всех регионов страны. В 2015 году она уже участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина", впрочем, получила звание Miss Ukraine International и поехала представлять страну на другом конкурсе.

Известно, что Маргарита Паша родилась в России, а когда девочке было три года, ее многодетная семья переехала в Украину, в Харьков. В 2018 году она получила степень магистра по специальности "менеджмент" ("менеджмент внешнеэкономической деятельности"), сейчас является студенткой Киевского института международных отношений. Кроме модельной карьеры Маргарита себя реализует в спорте.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha) 23 Лис 2019 р. о 12:06 PST

"Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Люблю помогать людям (детям), по своей натуре я – филантроп", – заявляла ранее Маргарита. Также девушка рассказывала, что мечтала получить титул Мисс Украина еще с детства, а теперь, когда это стало реальностью, в будущем планирует построить спортивный интернат для детей-сирот.

Однако перед конкурсом красоты в Великобритании Маргарита Паша отметилась несколькими скандалами: после конкурса красоты она отказалась давать интервью на украинском языке, но потом все отрицала; не могла дать однозначного ответа на вопрос "чей Крым?", а также рассказывала о довольно дружеских отношениях с представительницей России на всемирном конкурсе красоты. Впрочем, это не повлияло на ее поездку в Лондон, в который она прибыла уже 20 ноября.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha) 20 Вер 2019 р. о 9:27 PDT