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"Мисс мира-2019": победительницей конкурса стала представительница Ямайки

"Мисс мира-2019": победительницей конкурса стала представительница Ямайки (7 новостей и 1 видео)

«Украинка Маргарита Паша попала в топ-40, но в финал не прошла»

Один из самых престижных конкурсов красоты в мире – Мисс Мира 2019 – ею стала Pradeepta Adhikari, представительница Непала. Конкурс состоялся 14 декабря в Лондоне, Великобритания.

Победительницей 69-го конкурса красоты Мисс Мира 2019 стала представительница страны Непал – Pradeepta Adhikar.

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Допис, поширений Miss World (@missworld) 14 Гру 2019 р. о 8:47 PST

Мисс Украина 2019

Известно, что в этом году на конкурс красоты в Лондон от Украины полетела Маргарита Паша. 24-летняя модель была выбрана на украинском конкурсе красоты 12 сентября среди 24 самых красивых девушек со всех регионов страны. В 2015 году она уже участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина", впрочем, получила звание Miss Ukraine International и поехала представлять страну на другом конкурсе.

Известно, что Маргарита Паша родилась в России, а когда девочке было три года, ее многодетная семья переехала в Украину, в Харьков. В 2018 году она получила степень магистра по специальности "менеджмент" ("менеджмент внешнеэкономической деятельности"), сейчас является студенткой Киевского института международных отношений. Кроме модельной карьеры Маргарита себя реализует в спорте.

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Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha) 23 Лис 2019 р. о 12:06 PST

"Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Люблю помогать людям (детям), по своей натуре я – филантроп", – заявляла ранее Маргарита. Также девушка рассказывала, что мечтала получить титул Мисс Украина еще с детства, а теперь, когда это стало реальностью, в будущем планирует построить спортивный интернат для детей-сирот.

Однако перед конкурсом красоты в Великобритании Маргарита Паша отметилась несколькими скандалами: после конкурса красоты она отказалась давать интервью на украинском языке, но потом все отрицала; не могла дать однозначного ответа на вопрос "чей Крым?", а также рассказывала о довольно дружеских отношениях с представительницей России на всемирном конкурсе красоты. Впрочем, это не повлияло на ее поездку в Лондон, в который она прибыла уже 20 ноября.

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Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha) 20 Вер 2019 р. о 9:27 PDT

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  14.12.19, 18:54 Украинка Маргарита Паша попала в топ-40, но в финал не прошла.
Телеграф Телеграф  ·  14.12.19, 20:05 Сегодня, 14 декабря, в Лондоне прошел один из самых престижных конкурсов красоты – "Мисс Мира 2019".
РБК Украина РБК Украина  ·  14.12.19, 21:48 Мисс Украина 2019 Маргарита Паша, которая отправилась в Лондон представлять нашу страну на международном конкурсе красоты Мисс мира-2019, провалила конкурс. Украинка даже не вошла в топ-20 самых красивых…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  14.12.19, 22:53 Победительницей "Мисс Мира-2019" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх, которая представляет Ямайку.  Об этом сообщает Facebook конкурса. Девушке вручили корону в выставочном центре ExCeL в Лондоне. Она обошла…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  14.12.19, 23:00 Победительницей конкурса красоты "Мисс Мира-2019" стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Ей вручили корону 14 декабря в выставочном центре ExCeL в Лондоне, Великобритания, сообщает официальный…
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