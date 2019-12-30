  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Миссия ООН: Обмен экс-беркутовцев "существенно затруднит" рассмотрение дела Майдана
Политика
Гордон Гордон ·
· ООН · Мониторинговая миссия · Права человека · Миссия
Миссия ООН: Обмен экс-беркутовцев "существенно затруднит" рассмотрение дела Майдана

Миссия ООН: Обмен экс-беркутовцев "существенно затруднит" рассмотрение дела Майдана (4 новости)

«В ООН также напомнили, что во время саммита нормандской четверки в Париже было договорено о предоставлении международным организациям полного и…»

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине приветствует обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, который состоялся 29 декабря.В Мониторинговой миссии ОНН по правам человека в Украине заявили в Facebook, что передача в рамках обмена между Украиной и ОРДЛО на временно оккупированные территории Донбасса пятерых бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" затруднит рассмотрение дела Майдана.

В миссии подчеркнули, что приветствуют приветствует обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

"В то же время мы разделяем обеспокоенность жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно затруднит отправление правосудия и соблюдение права пострадавших на справедливость. Ранее, в этом же деле, усилия Генеральной прокуратуры по заочному привлечению к ответственности других сотрудников "Беркута", бежавших из страны, оказались безрезультатными", говорится в заявлении.

В ООН напомнили, что во время саммита "Нормандской четверки" в Париже было договорено о предоставлении международным организациям "полного и безусловного доступа ко всем задержанным"

Генсек ООН прокомментировал запуск железнодорожного сообщения между анексованим…
Генсек ООН прокомментировал запуск железнодорожного сообщения между анексованим…

"Миссия надеется, что такой доступ на территории, контролируемой самопровозглашенной "Донецкой народной республикой" и самопровозглашенной "Луганской народной республикой", будет предоставлен в ближайшее время", добавили в ООН.

Пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. В список освобожденных, который опубликовала Служба безопасности Украины, вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.12.19, 19:21 В ООН также напомнили, что во время саммита "нормандской четверки" в Париже было договорено о предоставлении международным организациям "полного и безусловного доступа ко всем задержанным"
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.12.19, 21:26 Мониторинговая миссия ООН по правам человека поприветствовала обмен заключенных между украинской властью и так называемыми ДНР и ЛНР. "Вместе с тем мы разделяем беспокойство жертв и родственников погибших…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.12.19, 21:45 Мониторинговая миссия приветствовала обмен между Украиной и пророссийскими боевиками 29 декабря. Однако там обеспокоены выдачейбывших беркутовцев - это усложнит рассмотрение дел Майдана. Несмотря приветствие…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Кравцов решил уйти с поста главы &quot;Укрзалізниці&quot;

Кравцов решил уйти с поста главы "Укрзалізниці"
Миссия ООН: Обмен экс-беркутовцев &quot;существенно затруднит&quot; рассмотрение дела Майдана

Миссия ООН: Обмен экс-беркутовцев "существенно затруднит" рассмотрение дела Майдана
Кравцов уходит с поста главы &quot;Укрзализныци&quot;

Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци"
В Кремле заявили, что Путин использует свой авторитет для обмена пленными

В Кремле заявили, что Путин использует свой авторитет для обмена…
Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными

Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными
Охота была законной: Шуфрич прокомментировал скандальные снимки

Охота была законной: Шуфрич прокомментировал скандальные снимки
&quot;Переговорный марафон&quot; с Газпромом в Вене завершен - Макогон

"Переговорный марафон" с Газпромом в Вене завершен - Макогон
Возвращение освобожденных украинцев из ОРДЛО: Фотогалерея

Возвращение освобожденных украинцев из ОРДЛО: Фотогалерея
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Превратилось в сжигание ведьмы!&quot; Уволенная со скандалом замглавреда Cosmopolitan впервые вышла на связь

"Превратилось в сжигание ведьмы!" Уволенная со скандалом замглавреда Cosmopolitan впервые…
Кайенский перец: полезные свойства

Кайенский перец: полезные свойства
Неймовірний плеймейкер вивів збірну США у лідери на чемпіонаті світу з хокею (відео)

Неймовірний плеймейкер вивів збірну США у лідери на чемпіонаті світу…
Роналду сыграл в футбол с известным мальчиком без ног – видео

Роналду сыграл в футбол с известным мальчиком без ног –…
&quot;Любой дагестанец приземлил бы Макгрегора на асфальт&quot;: отец Хабиба раскритиковал американца

"Любой дагестанец приземлил бы Макгрегора на асфальт": отец Хабиба раскритиковал…
Обмен пленными свидетельствует о слабом потеплении между Украиной и Россией, - NYT

Обмен пленными свидетельствует о слабом потеплении между Украиной и Россией,…
Они вернулись к родным: в сети появилось трогательное видео об обмене пленными

Они вернулись к родным: в сети появилось трогательное видео об…
Анна Музычук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по блицу

Анна Музычук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по блицу
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.