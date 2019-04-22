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Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с избранием Президентом и напомнил о принципе невмешательства государства в дела Церкви

Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с избранием Президентом и напомнил о принципе невмешательства государства в дела Церкви (3 новости)

«По словам Онуфрия, Зеленский может рассчитывать на поддержку УПЦ»

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий поздравил кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

"От имени полноты Украинской Православной Церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Ваша уверенная победа на выборах стала свидетельством большого доверия к Вам со стороны украинского общества. Также это является признаком того, что заявленные Вами приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями нашего народа, который желает нашей Родине единства, мира и процветания, а также искоренение всего того, что вносит раздор и вражду внутрь Украинского государства", - говорится в письме.

Онуфрий уверен, что служение Зеленского на должности Президента Украины будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определенного Основным законом принципа невмешательства государства в дела Церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий.

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"Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской Православной Церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества. Божьего Вам благословения на Вашем новом и ответственном пути служения Украине и ее народу", - говорится в письме.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс отметил, что Рига готова продолжать сотрудничество с Киевом. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

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ForUm ForUm  ·  22.04.19, 10:15 Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах и напомнил о невмешательстве государства в дела Церкви.
ТСН ТСН  ·  22.04.19, 10:57 По словам Онуфрия, Зеленский может рассчитывать на поддержку УПЦ.
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