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МИУ и Минцифры презентовали транспортный портал э-услуг. Какие функции доступны

МИУ и Минцифры презентовали транспортный портал э-услуг. Какие функции доступны (5 новостей)

«На портале, в частности, будет доступен онлайн-заказ разрешений на международные автоперевозки»

Кабинет министров Украины представил созданный транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua, который объединяет все электронные сервисы в транспортной отрасли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сообщается, что с помощью транспортного портала можно заказать государственные административные услуги в области транспорта, а также получить общие тематические сервисы, такие как:

1. Бронирование разрешений на международные перевозки

2. Пост-контроль

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3. Разрешения на негабаритные перевозки

4. Е-протокол

5. Видеонаблюдение

6. Электронный документ для подтверждения права на осуществление грузовых перевозок (е-ТТН)

"Это реальные шаги, которые помогают нам интегрироваться в единую транспортную сеть, объединяющая Европу с Азией, и превратить Украину в международный транспортный хаб", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также в Кабмине отметили, что в ближайшее время на портале планируется расширение сервисов для автотранспорта (разрешение на перегрузку), сервисы для моряков и возможность регистрации воздушных судов.

ФОТО К НОВОСТИ: «МИУ и Минцифры презентовали транспортный портал э-услуг. Какие функции доступны»
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Униан Униан  ·  27.12.19, 14:24 На портале, в частности, будет доступен онлайн-заказ разрешений на международные автоперевозки.
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