МИУ и Минцифры презентовали транспортный портал э-услуг. Какие функции доступны

Кабинет министров Украины представил созданный транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua, который объединяет все электронные сервисы в транспортной отрасли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
Сообщается, что с помощью транспортного портала можно заказать государственные административные услуги в области транспорта, а также получить общие тематические сервисы, такие как:
1. Бронирование разрешений на международные перевозки
2. Пост-контроль
3. Разрешения на негабаритные перевозки
4. Е-протокол
5. Видеонаблюдение
6. Электронный документ для подтверждения права на осуществление грузовых перевозок (е-ТТН)
"Это реальные шаги, которые помогают нам интегрироваться в единую транспортную сеть, объединяющая Европу с Азией, и превратить Украину в международный транспортный хаб", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Также в Кабмине отметили, что в ближайшее время на портале планируется расширение сервисов для автотранспорта (разрешение на перегрузку), сервисы для моряков и возможность регистрации воздушных судов.