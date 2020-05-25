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Модель из Днепра устроила секси-фотосессию на фоне рухнувшего моста под Никополем. Фото

Модель из Днепра устроила секси-фотосессию на фоне рухнувшего моста под Никополем. Фото (3 новости)

«Известная своими обнаженными снимками днепровская модель Ася Микович устроила новую эротическую фотосессии на фоне недавно рухнувшего моста под Никополем (объект…»

Модель Ася Микович устроила пикантную фотосессию на фоне обвалившегося моста под Никополем, который обвалился в момент, когда по нему ехал грузовик. Об этом сообщает издание "Информатор". Девушка решила привлечь внимание общественности к новому мосту (который установят рядом с рухнувшим), снявшись оголенной на его фоне. - В ближайшее время рядом с разрушенным мостом в Алексеевке будет устроен временный мост - понтонная переправа. Утром колонна 808-го понтонно-мостового полка отправилась из города Белгород-Днестровск в Днепропетровскую область для устройства понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 в Алексеевке. Восстановление движения планируется уже во вторник, 26 мая. Респект от меня за оперативность Александру Кубракову и Укравтодору, - рассказала она. Чтобы получать новости более удобным способом - подписывайтесь на наш канал в Telegram. Источник: 5...

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Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 09:41 ...
Главред Главред  ·  25.05.20, 11:01 Известная своими обнаженными снимками днепровская модель Ася Микович устроила новую эротическую фотосессии на фоне недавно рухнувшего моста под Никополем (объект обвалился, когда по нему проехала фура).…
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