Модель из Днепра устроила секси-фотосессию на фоне рухнувшего моста под Никополем. Фото

Модель Ася Микович устроила пикантную фотосессию на фоне обвалившегося моста под Никополем, который обвалился в момент, когда по нему ехал грузовик. Об этом сообщает издание "Информатор". Девушка решила привлечь внимание общественности к новому мосту (который установят рядом с рухнувшим), снявшись оголенной на его фоне. - В ближайшее время рядом с разрушенным мостом в Алексеевке будет устроен временный мост - понтонная переправа. Утром колонна 808-го понтонно-мостового полка отправилась из города Белгород-Днестровск в Днепропетровскую область для устройства понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 в Алексеевке. Восстановление движения планируется уже во вторник, 26 мая. Респект от меня за оперативность Александру Кубракову и Укравтодору, - рассказала она. Чтобы получать новости более удобным способом - подписывайтесь на наш канал в Telegram. Источник: 5...