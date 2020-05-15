  1. Главная
  2. Новости
  3. Модель поделилась снимками в бикини из медицинских масок
Голос.UA Голос.UA ·
· Резкая критика · Девушка · Бикини
Модель поделилась снимками в бикини из медицинских масок

Модель поделилась снимками в бикини из медицинских масок (3 новости)

«Девушку начали критиковать за откровенные фото и за использование масок не по назначению»

Немецкая модель Джилл Харденер подверглась резкой критике из-за того, что позировала в бикини, которое она сделала из медицинских масок. При этом девушка кокетливо спросила своих подписчиков, кто отправится с ней на свидание, пишет Daily Star. Пикантные фото Харденер разместила в Instagram для своих 1,7 миллионов подписчиков. На откровенных кадрах модель позирует обнаженной. Ее интимные места прикрывают белые медицинские маски. "Кто пойдет со мной на свидание, если я буду в таком виде?", - подписала Джилл пост, который, кстати получил почти 160 тысяч лайков. Публикация вызвала много критики. "Круто, ты потратила впустую маску, которые пытается получить вся планета", "Нам приходится носить одни и те же маски в течение нескольких месяцев", "Люди умирают, а маски недоступны... вы должны быть забанены в Instagram", "Почему бы вам не пожертвовать маски, которые вы получаете в больнице?", "Не трать их так", - написали комментаторы. Между тем, медицинские маски придется носить несколько лет ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  15.05.20, 12:33 Девушку начали критиковать за откровенные фото и за использование масок не по назначению.
Главком Главком  ·  15.05.20, 14:14 Большинство пользователей соцсети возмутило неуместное в разгар пандемии коронавируса поведение девушки
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%

В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%
ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат

ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат
Роскомнадзор пожаловался в Google на New York Times из-за новости об искажении статистики о COVID-19

Роскомнадзор пожаловался в Google на New York Times из-за новости…
Новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла &quot;Полный газ&quot; экранизируют

Новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла "Полный газ"…
В Киеве обнаружили новую вспышку COVID-19 – Кличко проведет срочный брифинг

В Киеве обнаружили новую вспышку COVID-19 – Кличко проведет срочный…
Дан Балан презентовал клип на украинскую песню с победительницей шоу &quot;Голос страны-9&quot; Оксаной Мухой

Дан Балан презентовал клип на украинскую песню с победительницей шоу…
В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой после просьбы надеть маску

В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой после просьбы надеть…
Как кризис на рынке электроэнергии повысит цены товаров и услуг

Как кризис на рынке электроэнергии повысит цены товаров и услуг
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.