Модель поделилась снимками в бикини из медицинских масок

Немецкая модель Джилл Харденер подверглась резкой критике из-за того, что позировала в бикини, которое она сделала из медицинских масок. При этом девушка кокетливо спросила своих подписчиков, кто отправится с ней на свидание, пишет Daily Star. Пикантные фото Харденер разместила в Instagram для своих 1,7 миллионов подписчиков. На откровенных кадрах модель позирует обнаженной. Ее интимные места прикрывают белые медицинские маски. "Кто пойдет со мной на свидание, если я буду в таком виде?", - подписала Джилл пост, который, кстати получил почти 160 тысяч лайков. Публикация вызвала много критики. "Круто, ты потратила впустую маску, которые пытается получить вся планета", "Нам приходится носить одни и те же маски в течение нескольких месяцев", "Люди умирают, а маски недоступны... вы должны быть забанены в Instagram", "Почему бы вам не пожертвовать маски, которые вы получаете в больнице?", "Не трать их так", - написали комментаторы. Между тем, медицинские маски придется носить несколько лет ...