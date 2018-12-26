Брюки давно стали незаменимой вещью в женском гардеробе. С легкой руки Коко Шанель удобство, практичность и стильность этой сугубой мужской вещи более ста лет назад оценили вначале европейские женщины, а к середине 20 века женские брюки окончательно вошли в обиход женщин всего мира. Модные женские брюки – незаменимая вещь в гардеробе, которая идеально подойдет деловой даме. Их можно носить повседневно, так как на сегодняшний день брюки стали гораздо разнообразнее и могут придавать образу не только строгость, но и дерзость, сексуальность а также раскрепощенность. Женские брюки могут быть прямыми классическими или широкими, клешеными или галифе, со штрипками и без них, зимними или демисезонными.

Основной материал для брюк – это хлопок с полиэстером, а также лен, шифон и шелк. Вариации расцветок многообразны: брюки могут быть черными, белыми, пестрыми. Декорируются орнаментом, стразами, бантами и т.д.

Но столько женщин, столько и особенность фигур, а также нюансов телосложений. Чтобы брюки зрительно не добавили вам лишние несколько килограмм веса мы делимся советом специалистов компании Gepur.

Почему так важна модель брюк?

Потому, что если вы обладательница нескольких лишних килограмм, но хотите выглядеть "стройняшкой", то о брюках с завышенной талией лучше забыть. Также мы советуем избегать узких моделей в области лодыжек. Не стоит игнорировать советы профессионалов своего дела.

В преддверии лета обязательно купите светлые или даже белые брюки, ведь именно летом они лучше всего будут на вас смотреться, но помните, что покупая светлые брюки, лучше взять модель на один размер больше, так будет гораздо комфортнее вам в повседневной жизни (например, на работе).

Не все девушки и женщины имеют длинные ноги (что называется "от ушей"), поэтому вам в первую очередь подойдут модели брюк с более широкими штанинами и после первой примерки вы сразу же заметите, что ваши ноги визуально стали длиннее.

Придерживаясь этих нестрогих правил, вы сможете подобрать себе действительно качественные и модные брюки, ну а купить их можно в интернет магазине https://gepur.com/catalog/bryuki