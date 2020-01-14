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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:15
· Франция · Самолет · Январь · Иран · Украинский самолет
Мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно: оценка секретаря СНБО Данилова

Мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно: оценка секретаря СНБО Данилова (16 новостей)

«В расшифровке может участвовать Украина»

Бортовой самописец со сбитого украинского самолета в Иране отправили для расшифровки во Францию, сообщил во вторник, 14 января, представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили, пишет РИА Новости. "Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки", - сообщил Эсмаили. Ранее сообщалось, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке. Эсмаили также сегодня сообщил об аресте подозреваемых в причастности к крушению украинского самолета. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 15:07 Иран пока не обращался официально к Франции по поводу передачи черных ящиков сбитого украинской самолета авиакомпании МАУ для их дальнейшей расшифровки.

Обновлено в 15:15 В настоящее время продолжаются дискуссии между всеми сторонами.

ФОТО К НОВОСТИ: «Мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно: оценка секретаря СНБО Данилова»
Фото Черный ящик сбитого самолета отправили во Францию
Фото Крушение Боинга МАУ: в СНБО рассказали, мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно
Фото Иран направит во Францию "черные ящики" со сбитого самолета МАУ
Фото Черные ящики сбитого в Иране самолета привезут в Украину
Фото Иран отправит "черные ящики" со сбитого самолета МАУ во Францию
Фото Глава МАУ: "Черные ящики" сбитого в Иране самолета могут передать Украине
Фото Франция опровергает, что Иран передаст ей "черные ящики" сбитого самолета МАУ
Фото Сбитие самолета МАУ в Иране: во Франции не подтвердили, что ей передадут на расшифровку "черные ящики"
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.01.20, 07:49 Пока нет оснований считать, что украинский самолет над Тегераном сбили ракетами сознательно. Однако если это докажут, то Украина рассматривает возможность созвать заседание Совета безопасности Организации…
Главред Главред  ·  14.01.20, 11:00 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает,  что Украина будет созывать заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, если будет доказано, что...
Украинская правда Украинская правда  ·  14.01.20, 11:45 Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном на прошлой неделе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.
Телеграф Телеграф  ·  14.01.20, 11:59 Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном на прошлой неделе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.20, 12:16 Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном на прошлой неделе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.
УНН УНН  ·  14.01.20, 12:28 “Черный ящик также будет отправлен во Францию, чтобы прояснить все аспекты этого вопроса”, — сказал Исмаили. По его словам, внимание суда сосредоточено на “раскрытии…
Голос.UA Голос.UA  ·  14.01.20, 13:04 Глава МАУ Евгений Дыхне заявляет, что черные ящики сбитого в Иране самолета скорее всего повезут в Украину. Об этом он сказал в интервью Левому берегу. "Сегодня вероятность того, что они (черные ящики,…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  14.01.20, 13:10 Расшифровка будет вестись на территории Украины.
Факты Факты  ·  14.01.20, 13:22 В расшифровке может участвовать Украина
Газета День Газета День  ·  14.01.20, 13:24 Иран решил отправить "черные ящики" со сбитого украинского самолета "МАУ" на экспертизу во Францию Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, сообщает IRNA .…
Апостроф Апостроф  ·  14.01.20, 14:35 Черные ящики самолета МАУ который сбили иранские военные возле Тегерана, привезут в Украину.
Телеграф Телеграф  ·  14.01.20, 14:49 Черные ящики, свидетельствующие о причинах авиакатастрофы в Иране, могут передать на расшифровку в Украину.
ТСН ТСН  ·  14.01.20, 14:59 В настоящее время продолжаются дискуссии между всеми сторонами.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.20, 15:07 Иран пока не обращался официально к Франции по поводу передачи черных ящиков сбитого украинской самолета авиакомпании МАУ для их дальнейшей расшифровки.
Униан Униан  ·  14.01.20, 15:15 В настоящее время продолжаются дискуссии между всеми сторонами.
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