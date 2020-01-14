Мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно: оценка секретаря СНБО Данилова

Бортовой самописец со сбитого украинского самолета в Иране отправили для расшифровки во Францию, сообщил во вторник, 14 января, представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили, пишет РИА Новости. "Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки", - сообщил Эсмаили. Ранее сообщалось, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке. Эсмаили также сегодня сообщил об аресте подозреваемых в причастности к крушению украинского самолета. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 15:07 Иран пока не обращался официально к Франции по поводу передачи черных ящиков сбитого украинской самолета авиакомпании МАУ для их дальнейшей расшифровки.

Обновлено в 15:15 В настоящее время продолжаются дискуссии между всеми сторонами.