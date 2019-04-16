Мокрый снег, дождь и сильный ветер: какой будет погода - карта

Сегодня, 16 апреля, во вторник, в Украине прогнозируется холодная погода, на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя, на западе возможен мокрый снег. Дневная температура воздуха в среднем по Украине поднимется выше 10 градусов. Об этом сообщила главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко в Facebook. По словам метеоролога, 16 апреля, во вторник, в Украине будут холодно, ожидаются дожди по всей стране Во вторник осадки распространятся на всю Украину, на западе 16 апреля есть вероятность мокрого снега. 16 апреля температура воздуха днем на западе страны ожидается от 6 до 14 градусов. На севере, юге и в центре днем ​​воздух прогреется до 8 - 14 градусов тепла. В восточной части страны температура воздуха днем прогнозируется до +16 градусов. В Киеве во вторник весь день будет идти сильный дождь. Небо в столице будет затянуто облаками. К вечеру 16 апреля дождь постепенно ослабеет. Температура воздуха днем в Киеве от 8 до 11 градусов ожидается тепла. После 17 апреля в Украине ожидается ясная погода, однако столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов тепла. За последние 130 лет метеонаблюдений самая теплая погода в Киеве 16 апреля была в 1972 году – 26,8 градуса тепла, самая холодная - в 1898 году – 3,9 градуса мороза. Народный прогноз погоды. В это время наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах потонет - год будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать груши, сливы, смородину, обрезать деревья и кустарники.