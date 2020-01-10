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УНН УНН · · Обновлено в 12:32
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Мокрый снег и дождь. Синоптики рассказали, где ухудшится погода

Мокрый снег и дождь. Синоптики рассказали, где ухудшится погода (7 новостей)

«Теплее всего будет на западе и юге»

В Украине на выходных будет переменная погода - тогда как в субботу ожидается дождь и мокрый снег, в воскресенье - преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"Завтра, 11 января, в большинстве областей небольшой дождь и мокрый снег, днем в восточной части умеренные осадки, в последующие двое суток, 12-13 января, по всей стране преимущественно без осадков", - сообщили синоптики.

Ночью и утром 11 января местами туман; на дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, 13 января до 5° мороза, днем от 1° мороза до 6° тепла, завтра в южной части, послезавтра на Закарпатье и Прикарпатье 3-9° тепла.

Гисметео Украина: погода на 9 января – мокрый дождь со снегом в большинстве…
Гисметео Украина: погода на 9 января – мокрый дождь со снегом в большинстве…

Обновлено в 12:00 Теплее всего будет на западе и юге.

Обновлено в 12:32 Температура днем будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

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Телеграф Телеграф  ·  10.01.20, 08:11 В ближайшие дни в Украине местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег.
ТСН ТСН  ·  10.01.20, 08:15 Местами гололед.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  10.01.20, 08:15 Сегодня, 10 января, дождь и мокрый снег ожидаются на севере Украины, западе и центре. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.По ее словам, значительная часть востока и юга - без существенных…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  10.01.20, 09:57 Январские морозы к нам пока еще не пришли.
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Униан Униан  ·  10.01.20, 12:00 Теплее всего будет на западе и юге.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.20, 12:32 На выходных в Украине ожидаются снег с дождем, свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Так, в субботу, 11 января, осадки ожидаются почти по всей стране, кроме Закарпатской, Черновицкой и южных областей. …
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