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Мокрый снег и дождь. Синоптики рассказали, где ухудшится погода (7 новостей) «Теплее всего будет на западе и юге»

В Украине на выходных будет переменная погода - тогда как в субботу ожидается дождь и мокрый снег, в воскресенье - преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"Завтра, 11 января, в большинстве областей небольшой дождь и мокрый снег, днем в восточной части умеренные осадки, в последующие двое суток, 12-13 января, по всей стране преимущественно без осадков", - сообщили синоптики.

Ночью и утром 11 января местами туман; на дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, 13 января до 5° мороза, днем от 1° мороза до 6° тепла, завтра в южной части, послезавтра на Закарпатье и Прикарпатье 3-9° тепла.

Гисметео Украина: погода на 9 января – мокрый дождь со снегом в большинстве…

Обновлено в 12:00 Теплее всего будет на западе и юге.

Обновлено в 12:32 Температура днем будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.