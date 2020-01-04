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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 09:20
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Мокрый снег и температура -5: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Мокрый снег и температура -5: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (8 новостей)

«На дорогах местами гололедица»

Погода в Украине в субботу, 4 января, будет с плюсовой температурой во всех регионах. При этом в западных и северных областях ожидаются мокрый снег и дождь.

Ветер будет повевать с северо-запада и будет умеренным. Только в западных областях его порывы могут быть сильными, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Средняя температура воздуха в Украине днем составит +1...+5 градусов. В Крыму температура достигнет +5...+8 градусов.

Погода в Киеве в субботу и воскресенье будет местами с мокрым снегом и дождем. Дневная температура воздуха составит +1...+4 градуса.

Непогода в Украине оставила без света 600 городов и сел
Непогода в Украине оставила без света 600 городов и сел

Прогноз погоды на субботу, 4 января, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +2...+4

Прогноз погоды на 4 января от Укргидрометцентра

Обновлено в 09:14 4 января, в субботу, и 5 января, в воскресенье, в Украине прогнозируются осадки. Температура воздуха днем в среднем по стране предполагается от 1 до 5 градусов тепла. Об этом сообщила главный метеоролог портала Оpogode.ua Наталья Диденко в Facebook. По словам…

Обновлено в 09:20 В центральных и восточных областях Украины преимущественно без осадков, дневная температура - до +4 градусов. На юге страны - также без осадков, синоптики прогнозируют до +6 тепла.

ФОТО К НОВОСТИ: «Мокрый снег и температура -5: синоптики дали прогноз погоды на сегодня»
Фото Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь и гололед
Фото Мокрый снег и температура -5: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Фото Плюсовая температура и мокрый снег: синоптики дали теплый прогноз на субботу в Украине
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.01.20, 06:35 Температура днем 0-5° тепла, в южной части до 7°
Facenews Facenews  ·  04.01.20, 07:05 Погода в Украине в субботу, 4 января, будет с плюсовой температурой во всех регионах. Средняя температура воздуха в Украине днем составит +1...+5 градусов. В Крыму температура достигнет +5...+8 градусов.Погода…
Телеграф Телеграф  ·  04.01.20, 07:52 В Украине ближайшие сутки будет без существенных осадков, местами гололедица.
РБК Украина РБК Украина  ·  04.01.20, 08:00 Погода в Украине в субботу, 4 января, будет облачная, местами ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.Так, в центральных и восточных…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  04.01.20, 08:37 На дорогах местами гололедица
Голос.UA Голос.UA  ·  04.01.20, 09:14 4 января, в субботу, и 5 января, в воскресенье,  в Украине прогнозируются осадки. Температура воздуха днем в среднем по стране предполагается от 1 до 5 градусов тепла. Об этом сообщила главный метеоролог…
Канал 112 Канал 112  ·  04.01.20, 09:20 Сегодня, 4 января, на западе и севере Украины ожидаются осадки, дневная температура по стране поднимется до +6 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Так, на западе синоптики прогнозируют осадки…
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