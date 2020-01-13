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Фокус Фокус · · Обновлено в 22:45
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Молдавский олигарх Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список

Молдавский олигарх Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список (4 новости)

«Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк включен в санкционный список, сообщил в понедельник в своем Twitter государственный секретарь США Майк Помпео»

США ввели персональные санкции против беглого молдавского олигарха и политика Владимира Плахотнюка и его семьи. Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь США Майкл Помпео. "Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно подорвали независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией", – написал Помпео. Кроме того, в санкционный список включены его ближайшие родственники: жена Оксана Килдеску, совершеннолетний сын Тимофей Плахотнюк и несовершеннолетний ребенок (имя не указано). Об этом говорится в сообщении Госдепартамента. В сообщении отмечается, что последние действия ведомства "ясно сигнализируют, что Соединенные Штаты не терпят коррупцию и поддерживают народ Молдовы в его борьбе с ней". Это первый случай, когда США применяют персональные санкции к гражданам Молдовы, передает "Интерфакс". Согласно санкциям, Плахотнюк и его ближайшие родственники не имеют права на получение виз в США. Как ранее сообщал Фокус: 14 июня 2019 года Демократическая партия Молдовы олигарха Владимира Плахотнюка отказалась от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса. В тот же день Плахотнюк уехал из Молдавы. 15 июня новый премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что власть сделает все возможное для того, чтобы вернуть в страну сбежавших топ-чиновников. Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что Владимир Плахотнюк выехал в Великобританию через Украину. 3 июля в Молдове арестовали имущество Плахотнюка. Среди арестованного имущества – отель Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3. Лидер пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый заявил, что Плахотнюк просит политубежище у США и Украины.

Обновлено в 22:45 Госдепартамент США обосновал решение о санкциях против Плахотнюка тем, что он был замешан в коррупции.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.01.20, 19:08 Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк включен в санкционный список, сообщил в понедельник в своем Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.
Капитал Капитал  ·  13.01.20, 19:20 Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк включен в санкционный список, сообщил в понедельник в своем Twitter государственный секретарь США Майк Помпео. «Коррумпированные действия…
Facenews Facenews  ·  13.01.20, 22:45 Госдепартамент США обосновал решение о санкциях против Плахотнюка тем, что он был замешан в коррупции. Бизнесмену и членам его семьи запрещен въезд в Соединенные Штаты.Вашингтон ввел санкции против молдавского…
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